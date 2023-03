Yankees 9, Pirates 2

Pittsburgh New York ab r h bi ab r h bi Totals 30 2 4 2 Totals 37 9 15 6 On.Cruz dh 2 0 0 0 LMahieu 2b 3 1 2 2 Ca.Bins ph 1 0 0 0 Wstbrok 2b 3 0 1 0 Marcano 2b 3 0 0 0 A.Judge dh 2 1 1 3 C.Young rf 1 1 1 1 Florial dh 2 0 1 0 K.Hayes 3b 3 0 0 0 A.Rizzo 1b 3 0 1 0 R.Vlade cf 1 0 0 0 Chparro 1b 2 0 0 0 Ji.Choi 1b 3 0 0 0 Dnldson 3b 3 0 1 0 Gnzales 2b 1 0 0 0 Wi.Difo 3b 1 0 0 0 Con.Joe lf 3 0 0 0 A.Volpe ss 2 1 1 0 Swggrty cf 2 0 1 0 Bstidas ss 1 0 0 0 Mtchell lf 1 1 1 0 A.Hicks lf 3 2 2 0 Andujar rf 2 0 1 0 Hrmsllo lf 1 1 0 0 H.Davis c 1 0 0 1 Calhoun rf 3 1 2 0 C.Owngs ss 2 0 0 0 Pereira rf 2 0 1 0 Alvarez ss 1 0 0 0 Trevino c 2 1 1 1 Plwecki c 2 0 0 0 Dmnguez cf 2 0 1 0 M.Nunez 1b 1 0 0 0 R.Ortga cf 1 1 0 0 R.Duran c 1 0 0 0

Pittsburgh 000 000 011 - 2 New York 061 002 00(x) - 9

E_Choi (1), German (1), Hicks (1). DP_Pittsburgh 1, New York 2. LOB_Pittsburgh 2, New York 13. 2B_Mitchell (1), Andujar (1), Hicks (1). HR_Young (1), Judge (1). SB_Florial 2 (4), Volpe (3), PO_Volpe.

IP H R ER BB SO

Pittsburgh Ortiz L, 0-1 1 7 5 5 1 1 Selby 1 2 1 1 0 1 Oviedo 2 1-3 2 1 1 4 3 Crowe 1 2 1 0 1 2 Ramirez 2-3 1 1 0 0 1 Webb 1 0 0 0 1 2 Jones 1 1 0 0 1 2

New York German W, 1-0 3 1 0 0 1 4 Cordero 1 0 0 0 0 1 Hamilton 1 1 0 0 0 1 Gomez 2 0 0 0 0 2 Norwood 1 1 1 1 0 2 Bowman 1 1 1 1 0 1

HBP_by_Ramirez (Hermosillo).

WP_Norwood.

Umpires_Home, Mark Wegner; First, Jerry Layne; Second, Vic Carapazza; Third, Derek Thomas;.

T_2:43. A_9072