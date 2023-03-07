White Sox 5, Brewers 2

7 Mar, 2023
|Milwaukee
|Chicago
|ab
|r
|h
|bi
|ab
|r
|h
|bi
|Totals
|30
|2
|6
|2
|Totals
|34
|5
|12
|4
|C.Ylich lf
|2
|0
|0
|0
|E.Andrs 2b
|3
|2
|2
|1
|Sk.Bolt cf
|0
|0
|0
|0
|Gnzalez ss
|2
|0
|0
|0
|J.Wnker dh
|3
|0
|0
|0
|O.Colas rf
|3
|2
|2
|0
|Perkins dh
|0
|0
|0
|0
|A.Vughn dh
|4
|0
|2
|1
|Cntrras c
|3
|0
|0
|0
|Grandal c
|2
|0
|0
|2
|T.Black ph
|1
|0
|1
|0
|J.Brger 3b
|1
|0
|0
|0
|Lu.Voit 1b
|3
|0
|0
|0
|G.Shets 1b
|3
|0
|0
|0
|K.Hiura 1b
|1
|0
|0
|0
|S.Zvala c
|1
|0
|1
|0
|T.Nquin rf
|2
|0
|0
|0
|Alberto 3b
|3
|0
|1
|0
|J.Wemer rf
|1
|1
|1
|1
|Rmllard 1b
|1
|0
|0
|0
|Andrson 3b
|2
|0
|0
|0
|Mrsnick cf
|3
|0
|2
|0
|VnMeter 3b
|1
|0
|0
|0
|V.Reyes rf
|1
|0
|0
|0
|Mtchell cf
|3
|1
|1
|1
|Haseley lf
|3
|1
|1
|0
|H.Perez lf
|1
|0
|1
|0
|Cstillo 2b
|1
|0
|0
|0
|O.Mller 2b
|2
|0
|1
|0
|Gnzalez ss
|3
|0
|1
|0
|Alvarez 2b
|2
|0
|0
|0
|T.Tatum lf
|0
|0
|0
|0
|B.Trang ss
|3
|0
|1
|0
|Milwaukee
|000
|010
|001
|-
|2
|Chicago
|201
|200
|00(x)
|-
|5
E_Burnes (1), Strzelecki (1). DP_Milwaukee 0, Chicago 2. LOB_Milwaukee 6, Chicago 8. 2B_Andrus (2), Haseley (2). HR_Wiemer (1), Mitchell (3). SB_Gonzalez (1), Tatum (1). CS_Marisnick (1). SF_Grandal.
|IP
|H
|R
|ER
|BB
|SO
|Milwaukee
|Burnes L, 0-2
|3
|6
|3
|2
|1
|0
|Strzelecki
|1
|3
|2
|1
|0
|2
|Milner
|1
|2
|0
|0
|0
|1
|Cousins
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|Peguero
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|Robinson
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|Chicago
|Lynn W, 1-0
|4
|2
|0
|0
|1
|5
|Lopez
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|Martin
|2
|2-3
|0
|0
|0
|3
|2
|Fisher S, 1-1
|1
|1-3
|3
|1
|1
|0
|1
HBP_by_Martin (Naquin).
Umpires_Home, Tony Randazzo; First, Malachi Moore; Second, Brian Walsh; Third, Paul Clemons;.
T_2:20. A_4192