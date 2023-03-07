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Agencias

White Sox 5, Brewers 2

7 Mar, 2023
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Milwaukee Chicago
ab r h bi ab r h bi
Totals 30 2 6 2 Totals 34 5 12 4
C.Ylich lf 2 0 0 0 E.Andrs 2b 3 2 2 1
Sk.Bolt cf 0 0 0 0 Gnzalez ss 2 0 0 0
J.Wnker dh 3 0 0 0 O.Colas rf 3 2 2 0
Perkins dh 0 0 0 0 A.Vughn dh 4 0 2 1
Cntrras c 3 0 0 0 Grandal c 2 0 0 2
T.Black ph 1 0 1 0 J.Brger 3b 1 0 0 0
Lu.Voit 1b 3 0 0 0 G.Shets 1b 3 0 0 0
K.Hiura 1b 1 0 0 0 S.Zvala c 1 0 1 0
T.Nquin rf 2 0 0 0 Alberto 3b 3 0 1 0
J.Wemer rf 1 1 1 1 Rmllard 1b 1 0 0 0
Andrson 3b 2 0 0 0 Mrsnick cf 3 0 2 0
VnMeter 3b 1 0 0 0 V.Reyes rf 1 0 0 0
Mtchell cf 3 1 1 1 Haseley lf 3 1 1 0
H.Perez lf 1 0 1 0 Cstillo 2b 1 0 0 0
O.Mller 2b 2 0 1 0 Gnzalez ss 3 0 1 0
Alvarez 2b 2 0 0 0 T.Tatum lf 0 0 0 0
B.Trang ss 3 0 1 0
Milwaukee 000 010 001 - 2
Chicago 201 200 00(x) - 5

E_Burnes (1), Strzelecki (1). DP_Milwaukee 0, Chicago 2. LOB_Milwaukee 6, Chicago 8. 2B_Andrus (2), Haseley (2). HR_Wiemer (1), Mitchell (3). SB_Gonzalez (1), Tatum (1). CS_Marisnick (1). SF_Grandal.

IP H R ER BB SO
Milwaukee
Burnes L, 0-2 3 6 3 2 1 0
Strzelecki 1 3 2 1 0 2
Milner 1 2 0 0 0 1
Cousins 1 0 0 0 0 0
Peguero 1 1 0 0 0 2
Robinson 1 0 0 0 1 2
Chicago
Lynn W, 1-0 4 2 0 0 1 5
Lopez 1 1 1 1 0 2
Martin 2 2-3 0 0 0 3 2
Fisher S, 1-1 1 1-3 3 1 1 0 1

HBP_by_Martin (Naquin).

Umpires_Home, Tony Randazzo; First, Malachi Moore; Second, Brian Walsh; Third, Paul Clemons;.

T_2:20. A_4192

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