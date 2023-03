White Sox 5, Brewers 2

Milwaukee Chicago ab r h bi ab r h bi Totals 30 2 6 2 Totals 34 5 12 4 C.Ylich lf 2 0 0 0 E.Andrs 2b 3 2 2 1 Sk.Bolt cf 0 0 0 0 Gnzalez ss 2 0 0 0 J.Wnker dh 3 0 0 0 O.Colas rf 3 2 2 0 Perkins dh 0 0 0 0 A.Vughn dh 4 0 2 1 Cntrras c 3 0 0 0 Grandal c 2 0 0 2 T.Black ph 1 0 1 0 J.Brger 3b 1 0 0 0 Lu.Voit 1b 3 0 0 0 G.Shets 1b 3 0 0 0 K.Hiura 1b 1 0 0 0 S.Zvala c 1 0 1 0 T.Nquin rf 2 0 0 0 Alberto 3b 3 0 1 0 J.Wemer rf 1 1 1 1 Rmllard 1b 1 0 0 0 Andrson 3b 2 0 0 0 Mrsnick cf 3 0 2 0 VnMeter 3b 1 0 0 0 V.Reyes rf 1 0 0 0 Mtchell cf 3 1 1 1 Haseley lf 3 1 1 0 H.Perez lf 1 0 1 0 Cstillo 2b 1 0 0 0 O.Mller 2b 2 0 1 0 Gnzalez ss 3 0 1 0 Alvarez 2b 2 0 0 0 T.Tatum lf 0 0 0 0 B.Trang ss 3 0 1 0

Milwaukee 000 010 001 - 2 Chicago 201 200 00(x) - 5

E_Burnes (1), Strzelecki (1). DP_Milwaukee 0, Chicago 2. LOB_Milwaukee 6, Chicago 8. 2B_Andrus (2), Haseley (2). HR_Wiemer (1), Mitchell (3). SB_Gonzalez (1), Tatum (1). CS_Marisnick (1). SF_Grandal.

IP H R ER BB SO

Milwaukee Burnes L, 0-2 3 6 3 2 1 0 Strzelecki 1 3 2 1 0 2 Milner 1 2 0 0 0 1 Cousins 1 0 0 0 0 0 Peguero 1 1 0 0 0 2 Robinson 1 0 0 0 1 2

Chicago Lynn W, 1-0 4 2 0 0 1 5 Lopez 1 1 1 1 0 2 Martin 2 2-3 0 0 0 3 2 Fisher S, 1-1 1 1-3 3 1 1 0 1

HBP_by_Martin (Naquin).

Umpires_Home, Tony Randazzo; First, Malachi Moore; Second, Brian Walsh; Third, Paul Clemons;.

T_2:20. A_4192