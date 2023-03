Vivir Quintana asegura en su nueva canción que toda mujer merece un buen amor

Ciudad de México, 6 mar. La artista mexicana Vivir Quintana, quien se dio a conocer con "Canción sin miedo", aseguró este lunes en una conferencia de prensa que, como relata su nueva canción, todas las mujeres merecen un buen amor.

"Platicando en un café con una amiga muy talentosa me dijo 'yo siento que no me merezco un amor así', pero yo pienso que todas lo merecemos, sobre todo en México, uno de los países más violentos", relató la compositora oriunda de Francisco I. Madero, en el norteño estado de Coahuila.

Señaló: "a veces creemos que amor es sinónimo de violencia (...) y es una canción realista para decirle a la gente que todos merecemos amor así".

Un amor que te amueble el corazón, presente, que navegue en lo profundo, que sea el timón en momentos de temblor, que sostenga sus promesas, que conozca tus espinas, valiente, tierno e insurgente, entre otras cosas, es el que la compositora considera en "Te mereces un amor" que todas las mujeres deberían recibir.

Antes de ofrecer un breve concierto para la prensa, Quintana dijo que este tipo de amor "tan grande" puede lograr que tanto quien lo da como quien lo recibe ejerza o padezca violencia.

Después del rotundo éxito de "Canción sin miedo", que propulsó su carrera, la cantante ha logrado mantenerse e incluso darse a conocer a mayor escala con otros temas y con su profundo compromiso con la justicia y la sororidad entre mujeres.

En 2022, participó en la banda sonora de “Black Panther: Wakanda Forever” con la canción original “Árboles Bajo el Mar” junto a la también mexicana Mare Advertencia Lirika. Además, fue nombrada por Forbes como una de las 100 personas más creativas de su país, entre otros reconocimientos.

Para ella es vital dar oportunidades a mujeres y reconocer el trabajo de sus compañeras, por lo que el videoclip de "Te mereces un amor", dirigido por el cineasta David Pablos ("El baile de los 41", 2020) aparecen mujeres a las que admira, incluida su madre, a la que le canta en esta producción audiovisual compuesta por un vistoso plano secuencia.

Quintana, considerada una de las voces más poderosas de América Latina, dijo que, además de su madre, le hubiera gustado que sus abuelas hubieran podido saber "que se merecían este tipo de amor".

En vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la cantante recordó que "juntas haremos cosas más grandes" y consideró importante seguir dando oportunidades a mujeres con talento -"que las hay, muchas", señaló-.

Esta canción es el segundo sencillo que lanza del que será su primer disco de larga duración.

"Es un álbum que va a ser muy bonito son canciones de ambos mundos", dijo, refiriéndose a que contendrá canciones que escribió hace tiempo y algunas más nuevas. EFE

