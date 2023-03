Twins 7, Orioles 6

Baltimore Minnesota ab r h bi ab r h bi Totals 37 6 10 4 Totals 32 5 11 5 Hndrson ss 3 0 0 0 J.Gallo 1b 2 0 0 0 Hlliday ss 1 0 1 1 A.Sbato 1b 1 0 0 0 McKenna cf 2 0 1 0 C.Crrea ss 3 0 1 0 Kjrstad rf 2 0 0 0 D Andrd ss 0 1 0 1 Stowers rf 2 0 0 0 M.Kpler rf 3 0 0 0 J.Lster lf 3 1 3 2 Rosario rf 2 0 1 0 Wstburg 3b 4 0 1 0 Miranda dh 2 1 1 1 Co.Mayo 3b 2 1 1 0 D.Slano 2b 3 0 0 0 Le.Diaz 1b 3 0 0 0 K.Frmer 3b 3 0 2 0 C.Terry 1b 2 0 0 0 M.Perez 3b 1 1 1 0 C.Cwser dh 2 2 0 0 Larnach lf 3 0 1 0 Nustrom dh 0 0 0 1 Keirsey lf 1 0 0 0 Cameron cf 3 0 1 0 M.Tylor cf 2 1 1 0 Fontana cf 1 0 0 0 Holland cf 2 1 1 2 C.Norby 2b 3 1 2 0 Jeffers c 2 0 2 1 C.Preto 2b 1 0 0 0 Wolters c 2 0 0 0 Bemboom c 1 1 0 0 Klzsvry c 2 0 0 0

Baltimore 010 002 120 - 6 Minnesota 010 100 122 - 7

E_Mayo (1), Schulfer (1). DP_Baltimore 1, Minnesota 0. LOB_Baltimore 17, Minnesota 9. 2B_Lester (1), Westburg (2), Mayo (1), Norby (2), Farmer (1), Holland (2), Jeffers 2 (2). HR_Miranda (3). CS_McKenna (1), Keirsey (1). SF_Neustrom, De Andrade.

IP H R ER BB SO

Baltimore Rodriguez 2 2-3 3 1 1 2 4 Knight 1-3 0 0 0 0 1 Watkins 3 5 1 1 0 1 Gillaspie H, 1 1 1 1 0 1 1 Dowdy H, 1 1 2 2 2 1 1 Gomez L, 1-1, BS, 0-1 1-3 0 2 2 3 1

Minnesota Maeda 2 2-3 3 1 1 4 1 St. John 1-3 0 0 0 0 1 Coulombe 1 1 0 0 2 3 Enlow H, 1 1 1-3 1 2 2 2 2 Brink BS, 0-1 2-3 1 0 0 0 0 Stewart 1 1 1 0 0 2 Schulfer 1 2 2 1 1 1 Laweryson W, 1-0 1 1 0 0 1 1

HBP_by_Maeda (Diaz), Stewart (Cameron).

Balk_Maeda.

Umpires_Home, Marvin Hudson; First, Brian O'Nora; Second, Erich Bacchus; Third, Mark Stewart; .

T_3:10. A_5475