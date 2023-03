Tigers 16, Cardinals 3

St. Louis Detroit ab r h bi ab r h bi Totals 35 3 8 3 Totals 43 16 19 15 Donovan 3b 3 0 1 0 Hrnndez 2b 3 1 1 1 Rbrtson 3b 2 0 0 0 Pacheco 3b 2 2 2 1 P.DJong ss 3 0 0 0 N.Maton 2b 3 1 3 1 J.Rivas ss 1 0 1 0 Placios 2b 2 1 1 1 J.Wlker rf 3 0 1 0 R.Grene dh 2 0 1 1 C.Pnder rf 1 0 0 0 Pperski dh 1 0 0 0 J.Yepez lf 3 0 0 0 Flciano dh 2 1 1 1 S.Hurst lf 1 0 0 0 Meadows rf 3 0 0 0 Carlson dh 3 1 1 1 B.Davis rf 2 1 2 3 Rbinson dh 1 0 0 0 Trklson 1b 2 0 1 0 N.Grman 2b 2 1 2 1 Lipcius 1b 3 2 2 3 Qrecuto 2b 1 1 1 0 Crpnter lf 3 1 1 0 Knizner c 2 0 0 0 Au.Murr lf 1 1 0 0 Herrera c 2 0 1 1 Rncones lf 1 0 0 0 T.Mtter 1b 2 0 0 0 Meadows cf 2 0 0 0 L.Baker 1b 1 0 0 0 Malgeri cf 3 0 1 0 M.Gomez cf 2 0 0 0 A.Knapp c 2 2 1 2 M.Antco cf 2 0 0 0 D.Sands c 2 0 0 0 Kridler ss 2 2 1 1 Srretti ss 2 1 1 0

St. Louis 010 000 101 - 3 Detroit 130 062 22(x) - 16

E_Robertson (1), Yepez (1). DP_St. Louis 1, Detroit 0. LOB_St. Louis 7, Detroit 12. 2B_Querecuto (1), Hernandez (4), Maton (1), Greene (2), Davis (2), Torkelson (1), Malgeri (1), Knapp (1), Kreidler (1). HR_Carlson (2), Gorman (2), Lipcius (3).

IP H R ER BB SO

St. Louis Graceffo L, 0-1 2 2-3 5 4 4 3 1 Walsh 1-3 0 0 0 0 0 McGreevy 1 1-3 5 6 6 1 0 Suarez 2-3 1 0 0 0 2 Naughton 2-3 2 2 1 1 1 Paniagua 1-3 1 2 2 0 0 Leahy 1 1 0 0 0 0 Misiewicz 1 4 2 2 1 2

Detroit Boyd W, 1-0 3 1 1 1 0 7 Wingenter 1 1 0 0 0 1 Hill H, 1 2 2 0 0 0 2 Uceta 1 1 1 1 2 2 Hanifee 2 3 1 1 0 3

HBP_by_McGreevy (Palacios, Papierski), Paniagua (Davis).

WP_Graceffo 2, Hanifee.

Umpires_Home, Sean Barber; First, Mark Wegner; Second, Ryan Wills; Third, Jerry Layne;.

T_2:59. A_6243