Rockies 4, Rangers 1

Texas Colorado ab r h bi ab r h bi Totals 31 1 6 1 Totals 27 4 5 4 M.Smien 2b 3 0 0 0 Yo.Daza lf 3 0 0 0 Hrnndez 1b 2 0 0 0 J.Hnnah cf 0 1 0 0 C.Sager ss 3 1 1 1 Blckmon dh 3 0 0 0 Ornelas ss 1 0 0 0 E.Tovar ss 1 0 0 0 Na.Lowe 1b 3 0 1 0 K.Brynt rf 1 0 0 0 L.Acuna 2b 1 0 0 0 C.Mntes 2b 2 0 0 0 A.Grcia rf 3 0 0 0 C..Cron 1b 2 0 0 0 McCrthy rf 1 0 1 0 J.Hrron lf 1 1 1 1 Jo.Heim c 1 0 1 0 McMahon 2b 2 0 0 0 Sa.Huff c 0 0 0 0 A.Schnk 3b 1 1 1 3 Jo.Jung 3b 3 0 1 0 El.Diaz c 2 0 0 0 Wendzel 3b 1 0 0 0 Montano rf 1 0 0 0 Grssman lf 1 0 1 0 H.Cstro cf 2 0 1 0 E.Duran lf 1 0 0 0 Lavigne 1b 1 0 1 0 Jnkwski cf 3 0 0 0 Montero 3b 3 0 0 0 E.Crter cf 0 0 0 0 A.Trejo ss 2 0 1 0 Frazier dh 3 0 0 0 Trralba pr 0 1 0 0 S.Fbian ph 1 0 0 0

Texas 000 100 000 - 1 Colorado 000 000 04(x) - 4

E_McMahon (2). DP_Texas 2, Colorado 3. LOB_Texas 9, Colorado 5. 2B_Lavigne (1), Trejo (1). HR_Seager (2), Schunk (1).

IP H R ER BB SO

Texas Heaney 3 2 0 0 1 4 Otto 3 0 0 0 2 1 Kennedy H, 2 1 1 0 0 0 1 Cody L, 0-1, BS, 1-2 1 2 4 4 1 1

Colorado Urena 3 1 0 0 1 1 Blach 1 4 1 1 1 0 Zeuch 2 0 0 0 1 3 Bard 1 0 0 0 1 3 Criswell W, 1-1 1 1 0 0 1 0 Abad S, 1-1 1 0 0 0 1 1

HBP_by_Heaney (McMahon), Cody (Trejo).

Umpires_Home, Jordan Baker; First, Bill Miller; Second, Adrian Johnson; Third, Chad Whitson;.

T_2:16. A_5250