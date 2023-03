Reds 6, Rockies 1

Colorado Cincinnati ab r h bi ab r h bi Totals 35 1 8 1 Totals 32 6 10 6 C.Tcker 2b 4 0 0 0 W.Bnson cf 4 1 3 1 Za.Veen lf 4 0 0 0 Plummer lf 0 0 0 0 Buchard lf 3 0 2 0 Barrero ss 3 0 2 1 Frnndez rf 1 0 1 0 D L Crz ss 1 0 0 0 M.Tglia 1b 4 0 0 0 J.Vsler 3b 3 1 1 1 N.Jones dh 4 0 1 0 N.Marte 3b 2 0 0 0 B.Srven c 3 1 1 0 C.Csali c 2 0 0 0 Fulford c 1 0 1 0 Rbinson c 1 0 0 0 B.Doyle cf 4 0 1 1 N.Solak lf 2 0 0 0 Brnabel 3b 3 0 1 0 M.Siani cf 1 0 0 0 Crreras ss 4 0 0 0 L.Maile dh 2 0 0 0 A.Lopez dh 1 0 0 0 Enctrnd 1b 3 1 2 1 McGarry 1b 1 0 0 0 R.Mrtin 2b 2 1 1 0 M.McLin 2b 1 1 0 0 A.Cerda rf 2 1 1 2 Martini rf 1 0 0 0

Colorado 000 100 000 - 1 Cincinnati 030 111 000 - 6

LOB_Colorado 8, Cincinnati 9. 2B_Serven (1), Fulford (1). 3B_Barrero (1). HR_Vosler (1), Encarnacion-Strand (3), Cerda (2). SB_Bouchard (1), Jones (1), Benson (4), McLain (2).

IP H R ER BB SO

Colorado Feltner L, 0-1 2 6 3 3 2 3 Kauffmann 3 3 2 2 1 3 Mears 1 1 1 1 2 3 Rogers 1 0 0 0 0 0 Jones 1 0 0 0 2 1

Cincinnati Anderson W, 1-0 2 2 0 0 1 5 Herget H, 1 2 3 1 1 0 2 Law H, 1 1 1-3 1 0 0 0 3 Young 1 2-3 0 0 0 0 3 Duarte 1 1 0 0 0 1 Solomon 1 1 0 0 0 1

Umpires_Home, Lew Williams; First, Dan Bellino; Second, Jacob Metz; Third, John Bacon; .

T_. A_2607