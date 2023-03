Red Sox 7, Tigers 1

Detroit Boston ab r h bi ab r h bi Totals 32 1 5 1 Totals 33 7 11 7 Verling cf 2 0 1 0 Hrnndez ss 3 1 1 0 A.Bddoo lf 1 0 0 0 Ed.Diaz ss 2 0 0 0 R.Grene rf 3 1 1 1 R.Dvers 3b 2 1 1 0 B.Davis rf 0 0 0 0 Goodrum 3b 2 1 1 0 Ja.Baez 2b 3 0 0 0 J.Trner 1b 0 0 0 0 Kridler cf 1 0 0 0 Kavadas 1b 4 2 1 1 E.Haase c 3 0 0 0 A.Dvall cf 2 0 0 1 D.Sands c 1 0 1 0 McDnugh cf 2 0 1 1 T.Nevin 1b 3 0 0 0 R.Tapia rf 3 2 2 2 Lipcius 1b 1 0 1 0 M.Wlson rf 1 0 0 0 Crpnter dh 3 0 0 0 J.Alfro c 3 0 3 2 J.Rgers ph 1 0 0 0 Hmilton c 1 0 1 0 Z.Short ss 2 0 1 0 Rfsnydr lf 1 0 0 0 Placios 2b 1 0 0 0 N.Crook lf 1 0 0 0 N.Maton 3b 3 0 0 0 D.Palka dh 4 0 0 0 C.Keith 3b 1 0 0 0 E.Vldez 2b 1 0 0 0 J.Davis lf 2 0 0 0 Ftzgrld 2b 1 0 0 0 Rncones lf 1 0 0 0

Detroit 000 001 000 - 1 Boston 401 002 00(x) - 7

E_Greene (1). DP_Detroit 1, Boston 0. LOB_Detroit 7, Boston 9. 2B_Kavadas (1), Tapia (5). 3B_McDonough (1). HR_Greene (2), Tapia (1). SB_Greene (1). SF_Duvall.

IP H R ER BB SO

Detroit Manning L, 0-1 1 1-3 4 4 4 1 2 Gardea 2-3 0 0 0 0 1 White 1 2 1 1 2 2 Shreve 1 1-3 0 0 0 0 3 Englert 1 2-3 4 2 2 1 2 Del Pozo 1 1 0 0 1 0 Castro 1 0 0 0 0 3

Boston Sale W, 1-0 2 2 0 0 0 2 Brasier 1 2-3 0 0 0 1 2 Broadway 1 1-3 0 0 0 1 1 Kelly 1 1 1 1 0 1 Faria 1 0 0 0 0 2 Feltman 1 0 0 0 1 1 Gudino 1 2 0 0 0 3

HBP_by_Manning (Turner).

Balk_White.

Umpires_Home, Jeremie Rehak; First, Brian O'Nora; Second, Brian Knight; Third, Erich Bacchus;.

T_2:31. A_8211