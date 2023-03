Rays 7, Phillies 3

Tampa Bay Philadelphia ab r h bi ab r h bi Totals 36 7 8 5 Totals 34 3 6 3 Jo.Lowe cf 3 1 1 0 B.Stott 2b 2 0 0 0 Crdenas cf 2 1 1 3 Mzzotti lf 2 0 0 0 Cu.Mead 3b 3 1 2 0 Hoskins 1b 2 0 0 0 O.Bsabe 3b 1 0 0 0 J.Rojas cf 2 0 0 0 Br.Lowe dh 2 0 0 0 Cstllns dh 1 0 0 0 Bl.Hunt dh 2 0 0 0 J.Hicks dh 1 0 0 0 M.Mrgot rf 2 0 1 1 Al.Bohm 3b 3 0 0 0 Hlsizer rf 1 0 0 0 J.Ortiz rf 1 1 0 0 B.Gamel 1b 3 0 0 0 B.Marsh cf 2 0 0 0 Mnzardo 1b 2 0 0 0 Kingery 3b 2 1 1 0 Ni.Dini c 2 0 1 0 Hrrison lf 2 0 0 0 Collins c 3 0 0 0 W.Wlson ss 2 1 2 1 Clbrson 2b 2 1 0 0 Clemens ss 2 0 1 0 R.Simon 2b 1 1 1 1 J.Haley 1b 2 0 1 2 Wthrspn lf 2 0 0 0 Guthrie rf 2 0 0 0 T.Pters lf 1 1 0 0 W.Tffey 2b 2 0 1 0 G.Jones ss 4 1 1 0 Marchan c 2 0 0 0 J.Cnley c 2 0 0 0

Tampa Bay 101 003 020 - 7 Philadelphia 000 000 120 - 3

E_Hulsizer 2 (2), Jones (3), Stott (1). DP_Tampa Bay 1, Philadelphia 0. LOB_Tampa Bay 8, Philadelphia 8. 2B_Mead (1), Dini (1), Wilson (2), Haley (1). HR_Cardenas (1), Simon (2). SB_Clemens (1).

IP H R ER BB SO

Tampa Bay Patino W, 1-0 1 2-3 0 0 0 2 1 Reifert H, 1 1-3 1 0 0 0 1 Montgomery H, 1 1 0 0 0 1 2 Hembree H, 1 1 0 0 0 0 0 Kelly H, 1 1 0 0 0 0 3 Bristo 1 0 0 0 1 0 Mercado 1 2 1 1 0 2 Perez 2-3 2 2 0 0 1 Burdi 1-3 1 0 0 0 1 Brewer 1 0 0 0 0 2

Philadelphia Falter L, 0-2 2 1-3 3 2 1 0 3 Vasquez 2-3 0 0 0 1 1 Sanchez 1 1 0 0 0 1 McGarry 1 1 0 0 1 2 McArthur 1 2 3 3 1 2 Walker 1 0 0 0 1 1 Appel 2-3 1 2 2 2 1 Cobb 1-3 0 0 0 0 1 Schultz 1 0 0 0 0 0

WP_Appel 2, Vasquez.

PB_Collins.

Balk_Vasquez.

Umpires_Home, Brennan Miller; First, James Hoye; Second, Vic Carapazza; Third, Shane Livensparger;.

T_2:59. A_7760