Nationals 5, Marlins 3

Washington Miami ab r h bi ab r h bi Totals 33 5 9 5 Totals 34 3 6 2 C.Abrms ss 4 1 1 0 J.Berti 3b 2 1 0 0 Ar.Cruz 2b 0 0 0 0 Grshans 1b 1 0 0 0 L.Thmas rf 2 1 1 0 Chs Jr. cf 3 1 0 0 Al.Call lf 2 0 0 0 Burdick cf 1 0 0 0 Dckrson lf 3 1 2 2 J.Soler dh 3 0 1 1 Garrett rf 1 0 0 0 Hnojosa dh 1 0 0 0 D.Smith 1b 2 1 0 0 G.Coper 1b 3 0 1 1 J.Downs ss 1 0 0 0 B.Mller lf 1 0 0 0 L.Grcia 2b 3 0 1 1 A.Grcia lf 3 0 0 0 L.Vlera 3b 1 0 0 0 De Goti 3b 1 0 0 0 I.Vrgas 3b 3 0 0 1 J.Wndle ss 3 0 0 0 D L Rsa cf 1 1 1 0 J.Amaya 2b 1 0 0 0 M.Adams dh 3 0 1 0 Hampson 2b 3 0 2 0 Lpscomb dh 0 0 0 0 Msa Jr. rf 1 1 0 0 V.Rbles cf 3 0 1 0 Sanchez rf 3 0 2 0 D.Mllas c 1 0 1 0 N.Nunez ss 1 0 0 0 R.Adams c 3 0 0 0 A.Allen c 2 0 0 0 Blnnhrn 1b 0 0 0 1 McIntsh c 1 0 0 0

Washington 100 003 001 - 5 Miami 200 000 100 - 3

E_Abrams (1), Valera (2), Hoeing (1). DP_Washington 0, Miami 1. LOB_Washington 7, Miami 5. 2B_Dickerson (2), Adams (2), Hampson (1). 3B_Robles (1). SB_Thomas (1), De La Rosa (1), Sanchez (2). CS_Dickerson (1), Garcia (1). SF_Blankenhorn.

IP H R ER BB SO

Washington Gore 3 3 2 1 1 1 Colome 1 1 0 0 0 1 Ramirez W, 1-0 1 0 0 0 0 2 Peralta H, 1 1 0 0 0 0 0 Edwards Jr. H, 1 1 2 1 0 0 1 Finnegan H, 1 1 0 0 0 0 1 Weems S, 1-2 1 0 0 0 0 1

Miami Cabrera 3 3 1 1 1 2 Floro H, 1 1 0 0 0 0 1 Hoeing L, 0-1, BS, 0-1 2 4 3 3 1 3 Burgos 1 0 0 0 0 0 Yan 1 0 0 0 1 1 Stewart 1 2 1 1 1 0

HBP_by_Stewart (Cruz).

Umpires_Home, Hunter Wendelstedt; First, Chris Conroy; Second, CB Bucknor; Third, Ryan Additon;.

T_2:23. A_2271