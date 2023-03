Martes, 7 de marzo de 2023

Moscú.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, prevé reunirse con el líder interino impuesto por Rusia en la región ucraniana de Zaporiyia, Yevgueni Balitski.

Estocolmo.- Los ministros de Defensa de la UE inician este martes un consejo informal de dos días en el que hablarán sobre el apoyo militar a Ucrania. (Foto) (Vídeo)

Copenhague.- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se reúne con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson.

Kiev - Ucrania da su último adiós a los cuatro jóvenes soldados abatidos en diciembre por los servicios de inteligencia rusos cuando intentaban entrar a Rusia en una misión de sabotaje. (Foto) (Vídeo)

París.- Los sindicatos quieren "paralizar Francia" en una nueva jornada de huelgas y protestas, las de mayor entidad hasta ahora, contra el proyecto del Gobierno para reformar las pensiones. (Foto) (Vídeo)

Pekín.- El ministro de Exteriores chino, Qin Gang, ofrece una rueda de prensa en el marco de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo). (Vídeo)

Bogotá.- Los defensores del Pueblo de Colombia y Ecuador divulgan la primera alerta temprana binacional por el conflicto armado en la zona de frontera. (Foto) (Vídeo)

Madrid.- El Gobierno español aprueba el anteproyecto de ley que garantizará una presencia del 40 % de mujeres en la dirección de cualquier empresa cotizada o entidad de interés público con más de 250 trabajadores.

(Foto) (Vídeo)

Washington.- El presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, presenta ante el Senado estadounidense su informe semestral de política monetaria.

Berlín.- La Feria de Turismo de Berlín, ITB, la mayor del mundo en su ámbito, abre este martes su primera edición presencial tras el parón provocado por la pandemia de coronavirus. (Foto)

Washington.- El ganador del prestigioso premio Pritzker de arquitectura para 2023 será anunciado este martes por la Fundación Hyatt. (Foto) (Vídeo)

París.- Chanel presenta en la pasarela de París su colección prêt-à-porter para el otoño-invierno 2023/2024 en el marco de la última jornada de la Semana de la Moda. (Foto) (Vídeo)

Lima.- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, acude a la Fiscalía para rendir su testimonio en la investigación abierta en su contra por las muertes en las protestas antigubernamentales que se elevan a 0 personas.

Lima.- El juez supremo Juan Carlos Checkley evalúa un pedido de la Fiscalía para que imponga 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo. Texto) (Vídeo).

Toronto. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, realiza una visita oficial a Canadá, donde se reunirá con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Washington.- El subsecretario de Defensa estadounidense para Operaciones Especiales, Christopher Maier; el general Bryan Fenton, del comando de Operaciones Especiales, y el director general de la Agencia Nacional de Seguridad de EE.UU. (NSA), Paul Nakasone, comparecen ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado.

Moscú.- El asesor del Departamento de Estado de EEUU para el Cáucaso Sur, Louis Bono, se encuentra de viaje oficial en Armenia tras visitar Azerbaiyán.

Islamabad.- El ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, está citado a declarar ante un tribunal en Islamabad acusado de no declarar de varios obsequios que recibió durante su mandato.

Nueva York.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra un debate sobre el papel de las mujeres en la prevención y resolución de conflictos. (Texto).

Buenos Aires.- La Cámara de Apelaciones de la localidad bonaerense de San Isidro celebra una audiencia para definir si la causa por la muerte de Diego Armando Maradona llega a juicio como un “homicidio con dolo eventual” o con una calificación más leve, para los ocho profesionales de la salud que cuidaban al astro que están imputados por su fallecimiento. (Texto)

Roma.- El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, responde ante la Cámara de los Diputados acerca del naufragio del 27 de febrero frente a las costas de Calabria, en el que perdieron la vida 68 inmigrantes. (Texto)

Bruselas.- Consejo de Ministros de Educación de la Unión Europea.

Berlín.- El canciller Olaf Scholz comparece ante los medios junto con el primer ministro de Albania, Edi Rama, de visita de trabajo en Berlín (Texto)

Ginebra.- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, presenta un informe oral de las actividades de su oficina en diversos países.

Berlín.- El canciller alemán, Olaf Scholz, asiste a un debate con ciudadanos en Cottbus (noreste del país), dentro de la serie que lleva al jefe de Gobierno a los diferentes "Länder" alemanes.

Shanghái.- La Administración General de Aduanas de China hace públicos los datos de enero y febrero del comercio entre el país asiático y el resto del mundo, que en 2022 aumentó un 7,7 %.

Brasilia.- Visita a Brasil de los ministros uruguayos de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo; de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y de Transporte y Obras Públicas. (Texto) (Foto)

Dubái.- Dubái organiza la segunda edición de la "Cumbre Mundial de la Policía".

El Cairo.- Se celebra la quinta edición de la Conferencia de la ONU sobre los Países menos desarrollados en Doha.

París.- El Tribunal de Estrasburgo dictamina en dos demandas de dos ciudadanos estadounidenses que vivían en Rusia, país que denunciaron por considerar que violó sus derechos.

París.- El Tribunal de Estrasburgo se pronuncia sobre la demanda de una célebre actriz turca que fue grabada contra su voluntad en la terraza de su domicilio de Estambul abrazando a otro actor.

Santiago.- Banco de Desarrollo de América Latina, uno de los organismos de desarrollo más importantes de la región, celebra su CLXXVII reunión de directorio en Santiago de Chile.

Tegucigalpa.- El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) presenta un informe sobre violencia y feminicidios en el país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- El Parlamento de Georgia estudia en primera lectura un proyecto de ley sobre agentes extranjeros, duramente criticado por la oposición, que teme que, de ser aprobado, sea usado en su contra. (Texto)

Seixal.- Se realiza la primera inyección de hidrógeno verde en la red de distribución de gas en Portugal.

Quito.- Los presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso, y de República Dominicana, Luis Abinader, mantienen una reunión bilateral previa a la cumbre de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD) que se celebra en Quito. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- La Defensoría del Pueblo de Colombia divulga la primera alerta temprana binacional de 2023 sobre los riesgos por el conflicto armado en la zona de frontera de Colombia y Ecuador. (Texto) (Foto)

Washington.- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, presenta ante el Congreso estadounidense su reporte semestral de la política monetaria.

Nueva York.- La ONU organiza una rueda de prensa virtual sobre la situación humanitaria en Turquía tras el terremoto. (Texto) (Foto)

Buznika.- Conferencia sobre la cooperación en el ámbito de la ciberdelincuencia en África organizada por el Consejo de Europa y el Ministerio de Justicia de Marruecos.

Miami.- El Instituto Aspen celebra la segunda edición de su congreso Aspen Ideas: Climate a fin de discutir soluciones en torno al combate de la crisis climática. (Texto) (Foto)

Burdeos.- La ciudad francesa de Burdeos acoge una nueva edición del foro Cartoon Movie, plataforma de encuentro para la industria europea de la animación. (Texto)

Ciudad de México.- La marca de muñecas Barbie lanza un modelo especial con la imagen de Katia Echazarreta, la primera mexicana en ir al espacio. (Foto) (Vídeo).

Londres.- La Colección Wallace acoge la exposición de fotografías "The Queen and her Corgis" que explora la estrecha relación de la reina Isabel II con su raza de perro favorita, la raza corgi.

Lisboa.- El Instituto Cervantes de Lisboa presenta el día 7 de marzo a las 18.30 horas (hora local) el libro Demolingüística del español en Portugal. (Texto)

