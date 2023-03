Martes, 7 de marzo de 2023 (09.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

ZELENSKI

Zelenski: los rusos nos matan solo por el hecho de ser ucranianos

Kiev. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró que los rusos "están matando a nuestros ciudadanos por el mero hecho de ser ucranianos" y anunció que el Ejército del país no abandonará ninguna región atacada. En su videomensaje diario, publicado esta noche en la página oficial de la Presidencia, Zelenski informó de la reunión que el lunes mantuvo con la plana mayor del Ejército. En ella Zelenski preguntó "directamente" a los generales "su opinión sobre la operación de defensa adicional en el sector de Bajmut: o retirada o mantener la defensa y refuerzo de la ciudad". Y los generales respondieron: "No se retiren y refuercen. Y esta opinión fue respaldada por unanimidad por el Estado Mayor. No hubo otros puntos de vista", dijo el gobernante.

BAJMUT

Los rusos dicen controlar "prácticamente la mitad" del territorio de Bajmut

Moscú. Las autoridades impuestas por Rusia en la región ucraniana de Donetsk afirmaron este martes que las fuerzas rusas tienen el control de cerca la mitad del territorio de la ciudad de Bajmut, epicentro de los combates en el este de Ucrania. "Nuestra artillería, nuestro equipo y nuestras tropas están dentro. Controlan prácticamente la mitad de Artiomovsk (nombre ruso de Bajmut)", dijo a la televisión rusa Yan Gaguin, asesor del líder interino de Donetsk, Denís Pushilin. Gaguin aseguró que Bajmut se ha convertido en una "carnicería" para las tropas ucranianas. Con todo, no descartó intentos de los ucranianos de realizar operaciones ofensivas en la ciudad con el fin de evitar su caída.

CHINA

China niega haber vendido armas a Rusia y que su relación no amenaza a ningún país

Pekín. El ministro chino de Exteriores, Qin Gang, negó hoy que su país haya vendido armas a Rusia y defendió que China ha hecho "un juicio independiente" y "apostado por la paz" en Ucrania. Asimismo aseguró hoy que las estrechas relaciones entre Pekín y Moscú "no amenazan a ningún país" y que de hecho "hacen avanzar la multipolarización del mundo". "Las relaciones entre China y Rusia se basan en una confianza estratégica mutua y la buena vecindad. Hay quien ve en esta relación ecos de la guerra fría, pero esta relación no amenaza a ningún otro país", dijo Qin en su primera rueda de prensa pública en el marco de la sesión anual del Legislativo chino (Asamblea Nacional Popular).

FRANCIA PENSIONES

Bloqueos de refinerías y carreteras en Francia contra la reforma de pensiones

París. Los huelguistas bloqueaban este martes la salida de carburantes en todas las refinerías de Francia, así como la circulación en vías de acceso de algunas ciudades en una jornada de paros y manifestaciones que se prevé masiva para forzar al Gobierno a dar marcha atrás a su reforma de las pensiones. "El objetivo es que el Gobierno retire su proyecto de reforma", repitió el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Philippe Martínez, en una entrevista esta mañana a la emisora France Info, en la que hizo hincapié en que con esta sexta jornada de protestas se ha entrado en "una nueva fase". Martínez subrayó que el lema común de todos los sindicatos en esta nueva fase que se abre hoy es "paralizar el país".

COREA CONFLICTO

Pionyang amenaza con respuesta "abrumadora" a maniobras de Seúl y Washington

Seúl. Corea del Norte amenazó hoy con tomar medidas "abrumadoras" ante los movimientos militares de Seúl y Washington, que realizaron en la víspera maniobras con un bombardero estratégico y preparan unos amplios ejercicios a partir del próximo lunes. La hermana del líder norcoreano, Kim Yo-jong, lanzó esta advertencia en respuesta a las "ostentosas acciones militares" por parte de Estados Unidos y Corea del Sur, que "han ido demasiado lejos y se han convertido en extremadamente irracionales", en unas declaraciones recogidas hoy por el medio estatal KCNA.

IRAK EEUU

Jefe del Pentágono visita por sorpresa Irak a días de aniversario de invasión

Bagdad. El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, llegó este martes a Bagdad en una visita sorpresa en el marco de su gira por Oriente Medio, el cargo de mayor rango de la administración de Joe Biden que visita el país y en el mes en el que se cumplen 20 años de la invasión de Estados Unidos a Irak. "Estoy aquí para reafirmar la asociación estratégica entre Estados Unidos e Irak en nuestro camino hacia un Irak más seguro, estable y soberano", dijo el jefe del Pentágono en su cuenta oficial de Twitter. El viaje de Austin, cuya primera parada fue Jordania, está centrado en abordar la escalada de violencia entre Israel y Palestina, así como en las amenazas asociadas con Irán en la región.

PAKISTÁN OPOSICIÓN

El ex primer ministro paquistaní Imran Khan desobedece a comparecer a una cita judicial

Islamabad. El ex primer ministro de Pakistán Imran Khan decidió no comparecer este martes pese a la citación de un tribunal, desobedeciendo una orden judicial que podría desembocar en su arresto inmediato pese al apoyo de cientos de seguidores que le han protegido en su residencia por días. "Khan ha decidido no comparecer ante el tribunal de Islamabad por amenazas de seguridad contra su vida", informó a EFE el principal abogado del equipo legal del exmandatario, Azhar Siddique. El líder opositor se ha ausentado de varias citaciones en los últimos meses, alegando a menudo problemas de salud después de que sufriera en noviembre pasado un intento de asesinato que le dejó herido de las dos piernas.

RD CONGO REBELDES

Guterres pide a los rebeldes del M23 respetar el alto el fuego en la RD Congo

Kinsasa. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, llamó a los rebeldes del Movimiento 23 de Marzo (M23), que combaten en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), a respetar el alto el fuego que debería empezar este martes según lo acordado con Angola, país mediador en el conflicto. Guterres "condena todos los actos de violencia contra los civiles y renueva su llamamiento a todos los grupos armados congoleños y extranjeros a deponer sus armas y al desarme incondicional", según la nota difundida a última hora de este lunes.

SIRIA ISRAEL

Siria acusa a Israel de atacar un aeropuerto donde recibe ayuda para el sismo

Beirut. Siria acusó hoy a Israel de perpetrar un ataque con misiles contra el Aeropuerto Internacional de Alepo, que ha quedado fuera de servicio y donde estaban aterrizando aviones con ayuda internacional para los afectados por los seísmos, informó la agencia oficial de noticias siria SANA. La provincia noroccidental de Alepo ha sido una de las más golpeadas por los terremotos del pasado 6 de febrero y el aeródromo que sirve a su capital homónima recibía parte de la asistencia humanitaria enviada por la comunidad internacional. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos confirmó la acción israelí en un comunicado y recordó que el Aeropuerto Internacional de Alepo había sido objeto de otro ataque con misiles el pasado septiembre.

IRAK ATENTADO

Hombres armados matan a ocho civiles en nuevo atentado en el centro de Irak

Bagdad. Ocho civiles murieron y otros dos resultaron heridos en un ataque perpetrado por hombres armados en el centro de Irak, escenario en las últimas semanas de actos de violencia cometidos por remanentes del grupo terrorista Estado Islámico (EI) o por conflictos tribales. Según la agencia oficial de noticias iraquí, INA, el nuevo incidente tuvo lugar la pasada madrugada en el distrito de Muqdadiya, en la gobernación de Diyala, al norte de Bagdad. La agencia no dio a conocer detalles, pero el ex jefe del Consejo Municipal de Muqdadiya, Adnan al Tamimi, dijo a EFE que un artefacto explosivo detonó al paso de un vehículo en el que viajaba uno de los líderes de la principal tribu de la zona, Al Tamimi.

CHILE CONSTITUCIÓN

Un nuevo proceso constituyente arranca en Chile con el comité de expertos

Santiago de Chile. El nuevo proceso constituyente arrancó este lunes en Chile con la instalación del comité de expertos designados por el Parlamento, que tienen como tarea la elaboración de un borrador de nueva Constitución que sirva de base a los consejeros que serán elegidos en mayo próximo en las urnas. Los 24 expertos, de los cuales 12 fueron escogidos por la Cámara de Diputados y 12 por el Senado, tomaron posesión de sus cargos en el edificio del antiguo Congreso de Santiago en una ceremonia sobria que convive con la falta de expectativas y de interés ciudadano que despierta este segundo intento constituyente.

INDONESIA TEMPORAL

Indonesia busca a 42 desaparecidos tras avalancha, con al menos 10 muertos

Yakarta. Los equipos de rescate de Indonesia buscan este martes a 42 desaparecidos tras un corrimiento de tierra ocurrido el lunes debido a las fuertes lluvias que arrasaron la pequeña y remota isla de Serasan, en el oeste del país, causando al menos 10 fallecidos, según los servicios de emergencia. La Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB, en sus siglas en indonesio) señaló que, en las últimas horas, ocho personas han sido rescatadas -reduciendo la cifra de desaparecidos de 50 la víspera a 42 hoy-, de las cuales cuatro están heridas de gravedad y cuatro se encuentran en estado crítico. Asimismo, un total de 1.216 personas han sido evacuadas de las zonas afectadas, mientras las tareas de rescate se ven dificultadas por el mal tiempo.

