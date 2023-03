El Óscar al mejor director: Un dos contra uno entre "Los Daniels" y Spielberg

Los Ángeles (EE.UU.), 7 mar. La carrera por el Óscar a la mejor dirección se resolverá este domingo, pero ya parece contar con claros favoritos, un dos contra uno entre Daniel Kwan y Daniel Scheinert por la sorpresa de la temporada, "Eveything Eveywhere All at Once", y Steven Spielberg por su personalísima "The Fabelmans".

Spielberg aspira a su tercera estatuilla como director -la ganó por "Schindler's List" y "Saving Private Ryan"- y llega a la gala del 12 de marzo con otro gran reconocimiento como realizador de su película, el Globo de Oro.

Pero "Los Daniels" han derrotado ya al "Rey Midas" de Hollywood en premios como los Critics Choice Awards y los galardones del Sindicato de Directores, sin olvidar el Spirit del cine independiente.

De hacerse con el Óscar, Spielberg -de 76 años- se convertiría en el tercer cineasta en tener tres galardones a mejor director junto con Frank Capra y William Wyler.

A estos cineastas solo los supera el estadounidense John Ford, quien a lo largo de su trayectoria consiguió en cuatro ocasiones el Óscar a la mejor dirección.

Sin embargo, Spielberg aventaja a los tres en el número de nominaciones que ha acumulado en su carrera en diferentes categorías: 22 en total si se suman las tres que tiene este año (como director, guionista y productor).

Y aunque no gane el domingo ya ha superado otros récords. El año pasado, por ejemplo, se convirtió con "West Side Story" en el primer director en ser nominado en seis décadas consecutivas.

"The Fabelmans" es una película prácticamente autobiográfica en la que Spielberg se adentra en su historia familiar y en su amor por el cine desde que lo descubrió cuando era niño.

En el pasado, personalidades de la industria también han usado sus primeros años como inspiración para sus filmes y ejemplo de ello son Pedro Almodóvar en "La mala educación", Alfonso Cuarón en "Roma", Woody Allen con "Radio Days" y Federico Fellini en "Amarcord".

NUEVA SANGRE

La cinta "Eveything Eveywhere All at Once" ha sido una de las revelaciones de esta temporada de premios.

El filme de Kwan y Scheinert -ambos de 35 años- que se realizó con un presupuesto bajo para los estándares de Hollywood, ha hecho coincidir el éxito comercial con el gusto de la crítica.

La comedia de ciencia ficción muestra los problemas que enfrenta una inmigrante china que de un día a otro tendrá que afrontar el reto de salvar al mundo luchando a través de extraños multiversos.

Esta es la primera nominación que reciben los cineastas que también son responsables de la cinta "Swiss Army Man" (2016), protagonizada por el actor Daniel Radcliffe.

De ganar el Óscar a mejor dirección, "Los Daniels" se convertirían en el tercer dúo cinematográfico en hacerse de este galardón después de que lo lograran Ethan y Joel Coen con "No Country For Old Man" y Robert Wise y Jerome Williams con "West Side Story".

Pero el premio también lo disputan el director irlandés Martin McDonagh, el californiano Todd Field y el sueco Ruben Östlund, todos nominados por primera vez en dicha categoría.

McDonagh, quien tiene un Óscar por su cortometraje "Six Shooter", dirige "The Banshees Of Inisherin", protagonizada por Colin Farrell, la historia de una amistad rota en una isla remota irlandesa.

La cinta fue reconocida en los Globos de Oro como mejor película comedia o musical y en los BAFTA como mejor película británica.

No está entre los favoritos Todd Field, a pesar de que su película, "Tár", ha sido muy celebrada por el impecable trabajo de su protagonista, Cate Blanchett, en su papel de una famosa y déspota directora de orquesta.

Tampoco Östlund con "Triangle Of Sadness", su sátira de la riqueza, la fama y el poder, tiene muchas posibilidades en esta carrera que parece más bien un "dos contra uno" y que se resolverá el próximo domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Mónica Rubalcava