Economistas prevén mayor aumento de tasas en marzo tras Powell

(Bloomberg) -- Los economistas estadounidenses ven más probabilidades de que la Reserva Federal vuelva a acelerar la magnitud de sus aumentos de tasas este mes después de que el presidente Jerome Powell hablara ante el Congreso el martes, y algunos hicieron hincapié en que dependerá de la solidez de los datos que se publiquen.

Powell dijo en su testimonio ante el Comité Bancario del Senado que es probable que el banco central de Estados Unidos eleve las tasas de interés a un nivel más alto y posiblemente más rápido de lo que se preveía anteriormente.

“Los últimos datos económicos han sido más fuertes de lo esperado, lo que sugiere que es probable que el nivel final de las tasas de interés sea más alto de lo previsto”, dijo Powell. “Si la totalidad de los datos indicaran que se justifica un endurecimiento más rápido, estaríamos preparados para aumentar el ritmo de las subidas de tasas”.

Algunos economistas interpretaron sus comentarios como una señal de que es más probable que la Reserva Federal realice un aumento mayor en la reunión del 21 y 22 de marzo, aunque algunos observadores de la Fed siguen esperando que el banco central realice un incremento más gradual de 25 puntos básicos. Antes de volver a reunirse, los responsables de la política monetaria tendrán la oportunidad de analizar el informe de empleo de febrero y una actualización de los precios al consumidor.

Los inversionistas ahora consideran que lo más probable es un aumento de 50 puntos básicos, según los precios de los contratos de futuros. Esto es lo que dicen algunos economistas:

“Ahora creemos que el FOMC subirá las tasas en 50 puntos básicos en la reunión de marzo (al 5,1%)”, escribieron los economistas de LH Meyer en una nota enviada por correo electrónico el martes por la mañana. “Los comentarios de Powell dan la impresión de que hay que convencerlos de que no aceleren el ritmo. La presunción que se ha establecido es que subirán 50 en marzo, a menos de que estén convencidos de lo contrario”.

“El testimonio preparado del presidente de la Fed, Powell, ante el Congreso es más restrictivo de lo que habíamos anticipado y causa aversión al riesgo”, escribieron Krishna Guha y Peter Williams de Evercore ISI. “No creemos que esto signifique que sea probable un aumento de la tasa de 50 puntos básicos en marzo y seguimos creyendo que requeriría datos de febrero muy calientes, de modo que la tasa máxima estimada subiría 50 puntos básicos en lugar de 25 puntos básicos”.

“En este momento, mantendré mi proyección de un aumento de tasas de 25 puntos básicos el 22 de marzo”, escribió Stephen Stanley, economista jefe para EE.UU. de Santander US Capital Markets. “Sigo creyendo que la vara está alta para que la Fed cambie de campo y aumente la magnitud de sus movimientos de tasas. Sin embargo, no hay duda de que Powell abrió la puerta a un aumento de 50 puntos básicos en marzo”.

“Ahora esperamos que los puntos que trazan la trayectoria prevista de las tasas de política monetaria de Powell, y las de muchos otros miembros del comité, se desplacen al alza y se mantengan altas por más tiempo”, escribieron Anna Wong y Stuart Paul, economistas de Bloomberg Economics. “También abrió la puerta en algún momento a un aumento de 50 puntos básicos, o un ‘ajuste más rápido’, si la ‘totalidad de los datos’ lo justifica. Lo interpretamos como una sugerencia de que los datos hasta ahora no son suficientes para apoyar una subida de 50 puntos básicos, pero el informe de empleo de febrero (previsto para el 10 de marzo) y el informe del IPC (previsto para el 14 de marzo) podrían ser los datos decisivos”.

