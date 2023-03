Cubs 6, Mariners 2

Chicago Seattle ab r h bi ab r h bi Totals 38 6 11 5 Totals 35 2 8 2 Hoerner ss 3 1 1 0 Ko.Wong 2b 3 0 0 0 Ed.Rios 1b 2 0 1 1 Plcvich 2b 0 0 0 0 Mancini dh 3 0 2 0 T.Frnce 1b 3 1 2 0 Slghter dh 2 0 0 1 D.Ellis 1b 2 0 0 0 E.Hsmer 1b 3 1 1 1 Crwford ss 2 0 0 0 McKstry 3b 2 0 1 0 M.McCoy ss 2 0 0 0 P.Wsdom 3b 3 0 0 0 Raleigh c 3 0 1 1 Da.Bote 2b 2 0 0 0 C.Hmmel c 1 0 0 0 C.Morel 2b 3 0 1 1 L.Mrtin lf 3 0 0 0 D.Nunez c 1 0 0 0 R.Perez lf 1 0 0 0 Tuchman rf 3 0 0 0 Hggerty 3b 2 0 0 0 Alcntra ss 1 0 0 0 Ke.Wong 3b 2 0 1 0 Brnhart c 3 0 1 0 Calhoun rf 2 0 1 0 Alcntra rf 1 1 1 0 DeLoach rf 2 0 1 0 B.Davis lf 3 1 1 0 Mi.Ford dh 1 0 0 0 Pinango lf 0 1 0 0 Nttnghm dh 2 0 0 0 Crwtrng cf 2 0 0 0 Marlowe cf 3 1 2 1 Beesley cf 1 1 1 1 J.Clase cf 1 0 0 0

Chicago 200 000 103 - 6 Seattle 001 000 100 - 2

E_Wesneski (1), Morel (1), Barnhart (1), Haggerty (1). DP_Chicago 0, Seattle 1. LOB_Chicago 7, Seattle 10. 2B_Hosmer (1), Alcantara (1), Davis (2), Beesley (1), France (1), Raleigh (2), Wong (1). 3B_Rios (1). HR_Marlowe (2). SB_Crow-Armstrong (4), Hummel (1).

IP H R ER BB SO

Chicago Wesneski W, 1-0 2 2-3 4 1 0 1 3 Borucki H, 1 1 1-3 1 0 0 0 2 Boxberger H, 2 1 0 0 0 1 1 Wick H, 1 1 0 0 0 0 2 Duffey H, 1 1 1 1 1 1 0 Brown S, 1-1 2 2 0 0 1 3

Seattle Castillo L, 0-1 2 1-3 4 2 2 0 4 Then 2-3 0 0 0 0 1 Miller 3 2 0 0 0 4 Topa 1 2 1 1 0 2 Speier 1 0 0 0 0 3 Saucedo 1 3 3 3 1 1

HBP_by_Castillo (Crow-Armstrong).

WP_Saucedo.

PB_Nunez.

Umpires_Home, Chris Marco; First, Malachi Moore; Second, Jose Navas; Third, Nestor Ceja;.

T_2:41. A_6628