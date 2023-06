ACTUALIZA 1-EEUU presenta nueva reclamación laboral en México contra firma en estado Querétaro

(Cambia redacción añadiendo detalles y cita.)

6 mar (Reuters) - El Gobierno de Estados Unidos presentó el lunes su séptima queja laboral en México en el marco del pacto comercial que busca mejorar las condiciones laborales, pidiendo a las autoridades mexicanas que investiguen presuntos abusos en una planta de la firma estadounidense Unique Fabricating .

Funcionarios laborales estadounidenses dijeron que un sindicato mexicano alegó que a los trabajadores se les negaron los derechos de libertad de asociación y intermediación colectiva en la planta de Unique Fabricating en el estado central de Querétaro.

Dichas privaciones violarían el acuerdo de libre comercio T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá de 2020.

"El sindicato alega que Unique Fabricating se negó a permitir el acceso del mismo a las instalaciones e interfirió con sus esfuerzos de organización", dijo el Departamento del Trabajo de EEUU en un comunicado.

Unique Fabricating no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. La empresa, con sede en Michigan, fabrica piezas para los sectores de la automoción, los electrodomésticos y la medicina, y en su sitio web figuran clientes como Tesla Inc y General Motors Co.

El Gobierno mexicano tiene diez días para revisar la reclamación estadounidense y, si la acepta, otros 45 días para investigar el caso. Las autoridades mexicanas no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

