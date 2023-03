Tesla recorta nuevamente precios de modelos S y X en 2023

(Bloomberg) -- Tesla Inc. bajó de nuevo los precios de sus modelos más caros, días después de que Elon Musk dijera que los recortes a principios de este año habían despertado el interés en los vehículos eléctricos de la compañía.

Los precios del Model S y X empiezan ahora en US$89.990 y US$ 99.990 en Estados Unidos, lo que supone un descuento de 5,3% y 9,1% respectivamente, según el sitio web de Tesla. La empresa redujo los precios de las versiones Plaid de mayor rendimiento de cada vehículo en un 4,3% y un 8,3%.

A US$109.990, las versiones Plaid del S y X ahora cuestan US$26.000 y US$29.000 menos que a principios de enero.

Musk dijo la semana pasada que el deseo de poseer Teslas era “indistinguible de infinito” y que la demanda “se volverá loca” a medida que la compañía haga que sus autos sean más asequibles. La reciente reducción de los precios de los modelos S y X sugiere que esos vehículos pueden haber recibido menos impulso de los recortes que la compañía hizo en su línea hace siete semanas.

“Descubrimos que incluso pequeños cambios en el precio tienen un gran efecto en la demanda, muy grande”, Musk dijo durante el Día del Inversionista de Tesla el 1 de marzo.

Los Model S y X representaron un poco más del 5% de las entregas de vehículos de Tesla el año pasado, por lo que cambiar su precio tendrá un efecto menor en los resultados de la empresa y en la dinámica del mercado de vehículos eléctricos que el ajuste del costo de los vehículos de mayor volumen. Aun así, los recortes son consistentes con los comentarios que Musk y otros ejecutivos hicieron la semana pasada sobre reducir los gastos de cómo diseña, fabrica y fabrica vehículos para desbloquear una mayor demanda.

