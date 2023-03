Reds 12, Athletics 4

Cincinnati Oakland ab r h bi ab r h bi Totals 36 12 13 12 Totals 38 4 11 3 J.India dh 1 2 0 0 C.Pache cf 5 0 3 0 Enctrnd dh 3 1 2 1 S.Brown dh 2 0 0 0 Stphnsn c 4 1 1 0 Jo.Diaz dh 2 0 1 0 J.Preda c 1 1 0 0 Lnglers c 1 0 0 0 J.Frley rf 1 1 1 2 D.Susac c 4 1 1 0 Frchild cf 1 0 0 1 J.Bride 3b 1 0 0 0 T.Fredl lf 3 0 2 2 C.Thmas lf 3 1 1 1 Martini rf 1 0 0 0 Ke.Cron 1b 5 0 0 1 S.Steer 3b 3 0 1 2 Z.Gelof 2b 4 1 2 0 Qintana 3b 1 0 1 2 Clement 3b 4 0 1 0 Barrero ss 4 1 1 0 L.Btler rf 3 1 2 1 R.Mrtin ss 1 0 0 0 M.Muncy ss 4 0 0 0 M.McLin 2b 3 2 1 0 Q.McAfe 2b 1 0 0 0 M.Siani cf 3 2 2 1 Plummer lf 1 0 0 0 McGarry 1b 3 1 1 1 Ja.Free 1b 1 0 0 0

Cincinnati 150 002 400 - 12 Oakland 000 000 130 - 4

DP_Cincinnati 0, Oakland 2. LOB_Cincinnati 9, Oakland 10. 2B_Diaz (2), Susac (1), Gelof (1). 3B_Thomas (1). CS_McGarry (1).

IP H R ER BB SO

Cincinnati Lodolo 3 2 0 0 1 4 Phillips W, 1-0 2 1 0 0 2 3 Abbott 2 2 1 1 0 2 Lively 1 5 3 3 0 1 Sousa 1 1 0 0 0 3

Oakland Blackburn L, 0-1 1 5 6 6 2 1 Fishman 1 1 0 0 2 2 Medina 2 1 0 0 2 2 Acevedo 1 0 0 0 1 1 Jimenez 1 2 2 2 2 0 Ruiz 2-3 3 4 4 2 1 Harris 2 1-3 1 0 0 0 0

HBP_by_Ruiz (Fairchild).

WP_Abbott, Blackburn 2.

Umpires_Home, Alex Tosi; First, Chad Fairchild; Second, Bruce Dreckman; Third, Ryan Blakney;.

T_3:03. A_8024