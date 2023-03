La UME regresa a España tras ser clave en control de los incendios en Chile

Santiago de Chile, 6 mar. La Unidad Militar de Emergencia (UME) de España, cuerpo de elite en la lucha contra el fuego, concluyó este lunes su misión en Chile tras un mes en el que fue clave para controlar las llamas en la zona de Santa Juana, epicentro de los incendios forestales más devastadores en décadas.

El contingente, que luchó sin descanso salvando decenas de casas y evitando muertes, recibió este lunes la felicitación de parte del ministro chileno de Obras Públicas, Juan Carlos García, quien le extendió "el sincero agradecimiento" tanto del Gobierno de Chile como de las unidades de bomberos y la ciudadanía en general.

"Lo primero que vimos es que solos no podíamos. Un incendio que tenía características pocas veces vistas en nuestro país. Pero no alcanzamos a terminar la frase de que solos no podíamos cuando recibimos una generosidad muy entrañable de países hermanos, entre ellos España", dijo el ministro a las tropas.

"No solo gracias por estar ahí, gracias España por estar disponible. Gracias también por el esfuerzo de traer todo su conocimiento y su disposición a trabajar en conjunto con los equipos chilenos, por trabajar cercano a las comunidades, ", agregó García en una ceremonia de despedida organizada por el embajador de España en Chile, Rafael Garranzo.

García aprovechó la oportunidad para congratularse de las buenas y fructíferas relaciones que los actuales Gobiernos de España y Chile comparten y que son evidentes en el incremento de proyectos de colaboración de interés mutuo, como los modelos de transición ecológica, las políticas sociales y la lucha contra la crisis climática.

"El cambio climático no tiene fronteras. Y si pensamos cada uno desde su propio país, no vamos a dar abasto para los desafíos que se nos vienen. El cambio climático requiere compartir experiencias, compartir esfuerzos y compartir cuidados, con nuestro medio ambiente y nuestras personas", resaltó el ministro.

"El cambio climático no es una amenaza que va a venir, ya lo han vivido en España, lo estamos viviendo en Chile, y los desafíos ahora son trabajar en conjunto para que podamos vivir mejor", agregó el ministro en relación a los incendios, que aunque han descendido aún están activos, y en los que han muerto una veintena de personas.

Además, ha calcinado cerca de 400.000 hectáreas en el centro de Chile, destruido más de 2.000 viviendas y causado más de 6.000 damnificados.

UNA EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA

En declaraciones a EFE, el jefe de la misión de la UME, teniente coronel, Carlos Javier Martín Traverso, explicó que el mes de combate con el fuego en Chile significó un esfuerzo considerable pero también una experiencia enriquecedora ya que sirvió para aprender nuevas técnicas y hacer progresar los límites de una fuerza de gran prestigio.

"Volvemos contentos, satisfechos de haber realizado el trabajo para el que vinimos, sabiendo que no estábamos en las mejores condiciones para realizarlo. Con herramienta manual, sin vehículos para apoyarnos, con nuestra movilidad limitada y la disponibilidad del agua", explicó en alusión a las dificultades logísticas.

"Haciendo un poco de investigación y desarrollo hemos visto que somos capaces de improvisar en algo que está tan estudiado y tan manido como el trabajo de un incendio forestal. Hemos aprendido mucho y nos vamos con la confianza de que hemos sido capaces de trabajar solo con herramienta manual y de lo que se puede hacer con ella

Martín Traverso agradeció, por último al Gobierno de Chile, a los cuerpos de bomberos locales y a la población en general, la ayuda y la amabilidad que han recibido en terreno.

"El entendimiento ha sido mutuo a la hora de trabajar, hemos podido solapar tareas e incluso cooperar como cooperaríamos con una brigada forestal en España. Incendio en el que hemos intervenido incendio en el que hemos conseguido que no se perdieran vidas, no se han perdido casas", concluyó. EFE

