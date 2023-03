El líder de la Cámara Baja de EE.UU. recibirá a la presidenta de Taiwán

Washington, 6 mar. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, se reunirá con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, en California y no en Taipéi, para no elevar la tensión con China, indicó este lunes el diario Financial Times (FT).

McCarthy, líder de la Cámara Baja estadounidense desde enero, había avanzado en verano que en caso de llegar a ese puesto pretendía visitar Taiwán. El pasado 2 de febrero, preguntado sobre ese eventual viaje, insistió en que no le correspondía a China decirle dónde podía o no podía ir.

El viaje de la presidenta taiwanesa, que visitará también Nueva York, tendrá lugar a principios de abril, en el marco de un desplazamiento a América Central.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, rechazó comentar ese viaje alegando que no se ha confirmado a nivel oficial.

"No sería la primera vez que un presidente de Taiwán viaja a Estados Unidos", se limitó a decir en su rueda de prensa diaria.

Taiwán, con quien Washington no mantiene relaciones oficiales, es uno de los mayores motivos de conflicto entre China y EE.UU. debido sobre todo a que Washington es el principal suministrador de armas de Taiwán y sería su mayor aliado militar en caso de conflicto bélico con el gigante asiático.

China, por su parte, reclama la soberanía de la isla y considera a Taiwán una provincia rebelde desde que los nacionalistas del Kuomintang se replegaron allí en 1949 tras perder la guerra civil contra los comunistas.

La antecesora de McCarthy en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visitó Taiwán el pasado agosto y con ese desplazamiento irritó profundamente al Gobierno chino, que respondió con varias sanciones y con el anuncio de maniobras militares en las aguas que rodean la isla.

Esos movimientos fueron descritos por Taipéi como "un bloqueo" y llevaron la tensión en el Estrecho a niveles inéditos en décadas.

Las relaciones entre Pekín y Washington volvieron a tensarse este año, después de que Estados Unidos abatiera a principios de febrero un globo "espía" que sobrevoló varios días su territorio y que, según China, era parte de una misión civil en busca de datos meteorológicos.