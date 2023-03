El brasileño Ferretti, tras los pasos del legendario Trelles en Cruz Azul

México, 6 mar. El brasileño Ricardo 'Tuca' Ferretti, entrenador del Cruz Azul, dijo este lunes que en su actual equipo está tras los pasos de uno de los estrategas más legendarios en el fútbol mexicano, el fallecido Ignacio Trelles, con el que comparte el título del técnico más ganador del país.

"Cuando uno se inicia siempre busca ejemplos y don 'Nacho' Trelles, que en paz descanse, era el ejemplo de todos nosotros, todos quisiéramos lograr lo que él logró. Tengo la oportunidad de buscar a través de la institución hacer algo más", explicó en rueda de prensa el técnico de 69 años.

Ferretti y Trelles suman cada uno siete títulos de liga, el mayor número en el balompié mexicano; Trelles logró dos con los Azules, algo que busca emular el brasileño.

Por ello Ferretti, quien se preparó para debutar como entrenador en 1991 siguiendo los logros de Trelles, afirmó que busca emular con los celestes lo que hizo uno de sus modelos a seguir.

'El Tuca' inició su paso como manejador del Cruz Azul con una victoria sobre el Juárez en la novena jornada del torneo Clausura 2023 y una dolorosa caída el viernes pasado ante Mazatlán, en la décima.

Mazatlán es última de la clasificación del Clausura y el triunfo sobre el equipo de Ferretti fue su primero en el certamen.

"Siempre que se gana y se pierde afecta. Positiva y negativamente. Somos seres humanos. Las derrotas todas duelen, pero tengo un grupo que cuando ganó no se sintió la mamá de Tarzán y ahorita que perdimos ante Mazatlán no vamos a ser caca de caballo", añadió Ferretti.

En la undécima jornada del Clausura, Cruz Azul recibirá este sábado a los Pumas UNAM, club en el que Ferretti es recordado por su paso como futbolista y estratega, faceta en la que logró un título de liga.

"Uno no es de palo. Pasé 17 años en Pumas, hay un cariño recíproco, pero somos profesionales. No me voy a dejar ganar ni ellos tampoco, vamos a buscar el triunfo".

El brasileño admitió que para lo que resta del torneo su cuadro debe mejorar en defender en táctica fija si aspira a clasificarse a la fase final; los azules son duodécimos en el Clausura, en el límite de la zona de repesca.