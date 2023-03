Dodgers 8, Padres 3

San Diego Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 30 3 3 3 Totals 35 8 11 8 Grisham cf 3 0 0 0 M.Betts rf 2 0 0 0 J.Azcar cf 1 0 0 0 Thmpson cf 3 0 0 0 Tts Jr. rf 3 0 0 0 Freeman 1b 3 1 1 1 Lberato rf 1 0 0 0 Ry.Ward 1b 2 0 0 0 Crpnter 1b 3 0 0 0 W.Smith c 3 1 2 1 R.Rvelo 1b 0 1 0 0 A.Pages rf 1 1 1 0 Cmpsano c 3 0 0 0 M.Muncy 3b 3 1 2 1 Kohlwey lf 0 1 0 0 Hrnndez 3b 0 0 0 0 Da.Dahl lf 3 0 0 0 Mrtinez dh 2 0 1 1 Sverino c 1 0 0 0 J.DLuca dh 1 0 1 1 Au.Nola dh 2 0 0 0 Heyward cf 2 1 0 0 P.Tcker dh 0 1 0 0 S.Dggar lf 1 0 0 0 Ro.Odor 2b 2 0 0 0 C.Tylor lf 3 1 0 0 Schrock 2b 1 0 1 1 Freitas c 1 0 0 0 Merrill ss 3 0 1 0 M.Rojas ss 3 2 2 3 Mendoza ss 1 0 1 2 Leonard ss 1 0 1 0 J.Witte 3b 3 0 0 0 M.Vrgas 2b 2 0 0 0 M.Busch 2b 2 0 0 0

San Diego 000 000 003 - 3 Los Angeles 060 001 100 - 8

E_Martinez (1), Kohlwey (1), Rojas (1). DP_San Diego 1, Los Angeles 0. LOB_San Diego 6, Los Angeles 6. 2B_Schrock (1), Mendoza (2), Freeman (2), Pages (1), Muncy (2), Rojas (2). HR_Rojas (1). SF_Schrock.

IP H R ER BB SO

San Diego Martinez L, 1-1 3 1-3 3 3 1 1 3 Bencomo 2-3 4 3 3 0 0 Wilson 1 0 0 0 1 0 Weathers 3 4 2 2 1 4

Los Angeles Syndergaard W, 1-0 3 0 0 0 0 2 May H, 1 3 1 0 0 1 3 Scott 1 1 0 0 1 1 Stone 1 0 0 0 0 2 Bruihl 0 0 2 2 1 0 Reed 1 1 1 1 1 1

HBP_by_Bruihl (Kohlwey).

Umpires_Home, Austin Jones; First, Quinn Wolcott; Second, Nate Tomlinson; Third, Dan Merzel; .

T_. A_7645