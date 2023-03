Angels 6, Guardians 0

Cleveland Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 31 0 5 0 Totals 31 6 8 5 M.Straw dh 3 0 1 0 Li.Soto ss 2 0 0 1 Collins dh 1 0 0 0 Za.Neto ss 1 1 1 0 Brennan lf 3 0 0 0 M.Trout dh 2 0 0 0 C.Rller lf 1 0 0 0 Cabbage dh 2 0 2 2 J.Nylor 1b 3 0 1 0 J.Walsh 1b 2 0 0 0 Naranjo 1b 1 0 0 0 K.Padlo 1b 1 0 0 0 Gnzalez rf 3 0 1 0 Renfroe rf 2 1 1 1 Escbedo rf 1 0 0 0 J.Adell rf 2 0 0 0 G.Arias 3b 3 0 1 0 B.Drury 2b 2 0 0 0 Mrtinez 3b 0 0 0 0 K.Paris 2b 2 0 0 0 Freeman 2b 3 0 1 0 Urshela 3b 3 1 2 0 Tlntino 2b 1 0 0 0 Stfanic 3b 0 0 0 0 R.Quinn cf 3 0 0 0 O'Hoppe c 3 1 1 0 Gllgher c 1 0 0 0 E.Quero c 1 0 0 0 Dav.Fry c 1 0 0 0 Barrera lf 3 1 1 0 Rocchio ss 3 0 0 0 Vlzquez cf 3 1 0 1

Cleveland 000 000 000 - 0 Los Angeles 010 040 100 - 6

E_Arias (2). DP_Cleveland 1, Los Angeles 1. LOB_Cleveland 6, Los Angeles 4. 2B_Arias (1). 3B_Neto (1), Cabbage (1). HR_Renfroe (2). SB_Velazquez (2). SF_Soto.

IP H R ER BB SO

Cleveland Civale L, 1-1 2 1 1 1 0 2 Clase 1 0 0 0 0 1 Curry 2 2-3 4 4 3 1 1 Mikolajchak 1-3 1 0 0 0 0 Herrin 1 2 1 1 0 1 Smith 1 0 0 0 1 2

Los Angeles Canning W, 1-0 2 2 0 0 0 2 Holder H, 1 1 1 0 0 0 1 Webb H, 2 1 0 0 0 0 1 Estevez H, 1 1 0 0 0 1 0 Herget 1 1 0 0 0 1 Ingram 1 1 0 0 0 2 Yovan 1 0 0 0 0 1 Murphy 1 0 0 0 1 2

Umpires_Home, Tom Hanahan; First, Jeff Nelson; Second, Rob Drake; Third, Lance Barrett; .

T_2:12. A_3943