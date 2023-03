Agenda EFE internacional del 7 al 13 de marzo

Moscú/Leópolis/Otras capitales - Cobertura de la guerra en Ucrania y sus repercusiones (seguimiento diario)



Martes 7 de marzo

_______________

Naciones Unidas - La ONU prosigue con las reuniones anuales de su Comisión de la Condición de la Mujer, centradas en la igualdad de género en la era digital. (Hasta el 17 de marzo).

Naciones Unidas - El Consejo de Seguridad de la ONU celebra un debate sobre el papel de las mujeres en la prevención y resolución de conflictos.

Naciones Unidas - La ONU realiza una rueda de prensa virtual sobre la situación humanitaria en Turquía tras el terremoto.

Lima - La presidenta de Perú, Dina Boluarte, debe acudir a una citación de la Fiscalía para rendir su testimonio en la investigación abierta en su contra por las setenta muertes que han dejado las protestas antigubernamentales.

Lima - El juez supremo Juan Carlos Checkley evalúa un pedido de la Fiscalía para que imponga 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por presuntamente encabezar una organización corrupta durante su Gobierno (2021-2022).

Washington - El subsecretario de Defensa estadounidense para Operaciones Especiales, Christopher Maier; el general Bryan Fenton, del comando de Operaciones Especiales, y el director general de la Agencia Nacional de Seguridad de EE.UU. (NSA), Paul Nakasone, comparecen ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado para hablar sobre la seguridad del país y el presupuesto de Defensa para 2024.

Toronto (Canadá) - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, realiza una visita oficial a Canadá, donde se reunirá con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Buenos Aires - Audiencia para definir si la causa por la muerte de Diego Armando Maradona llega a juicio como un “homicidio con dolo eventual” o con una calificación más leve.

Miami (EE.UU.) - El Instituto Aspen celebra la segunda edición de su congreso Aspen Ideas: Climate, que reunirá en Miami Beach (Florida) a políticos, instituciones, líderes sociales y científicos a fin de discutir soluciones en torno al combate de la crisis climática. (Hasta el 9 de marzo).

Bogotá - La Defensoría del Pueblo de Colombia divulga la primera alerta temprana binacional de 2023 sobre los riesgos por el conflicto armado en la zona de frontera de Colombia y Ecuador, con la participación de los defensores del pueblo de ambos países.

Santiago de Chile - El Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, uno de los organismos de desarrollo más importantes de la región, continúa con su CLXXVII reunión de directorio en Santiago de Chile. (Hasta el 9 de marzo)

Quito - El Departamento de Seguridad Pública de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional del Ecuador presentan la "Ley Orgánica de Personas y Trato Ilícito de Migrantes".

Brasilia - Visita a Brasil de los ministros uruguayos de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo; de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero.

Tegucigalpa - El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) presenta un informe sobre violencia y feminicidios en el país, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo.

Washington - El ganador del prestigioso premio Pritzker de arquitectura para 2023 es anunciado por la Fundación Hyatt.

Los Ángeles (EE.UU.) - Continúa una serie previa sobre la entrega de los premios Óscar, a celebrarse el 12 de marzo. (Hasta el 9 de marzo).

Buenos Aires - Comienza una nueva edición de la Buenos Aires Fashion Week, que presentará las colecciones otoño invierno e incluirá este año el primer desfile virtual del país. (Hasta el 10 de marzo).

Buenos Aires - La plataforma Star+ presenta la serie “El grito de las mariposas”, en la que actúan, entre otros, las españolas Belén Rueda y Susana Abaitua.

Moscú - El asesor del Departamento de Estado de EE.UU. para el Cáucaso Sur, Louis Bono, se encuentra de viaje oficial en Armenia tras visitar Azerbaiyán.

Moscú - El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne con el líder interino impuesto por Rusia en la región ucraniana de Zaporiyia, Yevgueni Balitski.

Estocolmo - Los ministros de Defensa de la UE inician un consejo informal en el que hablarán sobre el apoyo militar a Ucrania. (Hasta el 8 de marzo)

Copenhague - El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se reúne con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, días antes de que Suecia, Finlandia y Turquía reanuden sus conversaciones para desbloquear la entrada de los dos primeros países en la Alianza.

Kiev - Ucrania da su último adiós a los cuatro jóvenes soldados abatidos en diciembre por los servicios de inteligencia rusos cuando intentaban entrar a Rusia en una misión de sabotaje.

París - Los sindicatos quieren "paralizar Francia" en una nueva jornada de huelgas y protestas, las de mayor entidad hasta ahora, contra el proyecto del Gobierno para reformar las pensiones.

Pekín - El ministro de Exteriores chino, Qin Gang, ofrece una rueda de prensa en el marco de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo).

Madrid - El Gobierno español aprueba el anteproyecto de ley que garantizará una presencia del 40 % de mujeres en la dirección de cualquier empresa cotizada o entidad de interés público con más de 250 trabajadores.

Berlín - La Feria Internacional de Turismo de Berlín, considerado el mayor evento mundial en su ámbito, abre sus puertas con el reto de recuperar las cifras del sector previas a la pandemia y afrontar la subida de los precios.

París - Chanel presenta en la pasarela de París su colección prêt-à-porter para el otoño-invierno 2023/2024 en el marco de la última jornada de la Semana de la Moda.

Islamabad - El ex primer ministro de Pakistán Imran Khan está citado a declarar ante un tribunal en Islamabad acusado de no declarar varios obsequios que recibió durante su mandato.

Roma - El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, responde ante la Cámara de los Diputados acerca del naufragio del 27 de febrero frente a las costas de Calabria, en el que perdieron la vida 68 inmigrantes.



Bruselas - Consejo de Ministros de Educación de la Unión Europea.

Ginebra (Suiza) - El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, presenta un informe oral de las actividades de su oficina en diversos países.

Berlín - El canciller alemán, Olaf Scholz, asiste a un debate con ciudadanos en Cottbus (noreste del país), dentro de la serie que lleva al jefe de Gobierno a los diferentes "Länder" alemanes.

Shanghái (China) - La Administración General de Aduanas de China hace públicos los datos de enero y febrero del comercio entre el país asiático y el resto del mundo, que en 2022 aumentó un 7,7 %.

Dubái - Dubái organiza la segunda edición de la "Cumbre Mundial de la Policía", que incluye una exhibición de los últimos avances tecnológicos en materia de seguridad.

El Cairo - Se celebra la quinta edición de la Conferencia de la ONU sobre los Países menos desarrollados en Doha.

París - El Tribunal de Estrasburgo dictamina en dos demandas de dos ciudadanos estadounidenses que vivían en Rusia, país que denunciaron por considerar que violó sus derechos, respectivamente, para limitar su acción en favor de los derechos humanos y de evangelización religiosa.

París - El Tribunal de Estrasburgo se pronuncia sobre la demanda de una célebre actriz turca que fue grabada contra su voluntad en la terraza de su domicilio de Estambul abrazando a otro actor, imágenes que fueron emitidas por televisión.

Moscú - El Parlamento de Georgia estudia en primera lectura un proyecto de ley sobre agentes extranjeros, duramente criticado por la oposición, que teme que, de ser aprobado, sea usado en su contra.

Seixal (Portugal) - Se realiza la primera inyección de hidrógeno verde en la red de distribución de gas en Portugal.

Bouznika (Marruecos) - Conferencia sobre la cooperación en el ámbito de la ciberdelincuencia en África organizada por el Consejo de Europa y el Ministerio de Justicia de Marruecos.

Burdeos (Francia) - La ciudad francesa de Burdeos acoge una nueva edición del foro Cartoon Movie, plataforma de encuentro para la industria europea de la animación.

Londres - La Colección Wallace acoge la exposición de fotografías "The Queen and her Corgis", que explora la estrecha relación de la reina Isabel II con su raza de perro favorita, la raza corgi, que acompañó a la monarca a lo largo de sus setenta años de reinado.

Lisboa - El Instituto Cervantes de Lisboa presenta el libro Demolingüística del Español, con la participación del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

Washington - El presidente de la Reserva Federal(Fed), Jerome Powell, presenta ante el Congreso estadounidense su reporte semestral de la política monetaria.

Ciudad de México - El Instituto Nacional de Estadística de México divulga el índice de confianza del consumidor (ICC).

Buenos Aires - Argentina difunde las estadísticas de turismo internacional de enero pasado.

Santiago de Chile - El Banco Central de Chile publica la balanza comercial y las exportaciones de cobre de febrero.

Miércoles 8 de marzo

_________________

Diversas capitales - Conmemoración del Día Internacional de la Mujer con diferentes eventos, así como movilizaciones convocadas por organizaciones feministas en apoyo de sus reivindicaciones.

Nueva York - La ONU conmemora el Día Internacional de la Mujer con un acto en el que participa el secretario general, António Guterres, y otros altos cargos de la organización.

Ciudad de Guatemala - Las familias de las 41 niñas que fallecieron durante un incendio en un hogar estatal en Guatemala hace seis años, justamente en el Día Internacional de la Mujer, recuerdan a sus seres queridos y denuncian que los funcionarios implicados en la tragedia siguen sin ser condenados.

Ciudad de México - Decenas de miles de mexicanas marchan en el Día Internacional de la Mujer en una jornada marcada por la ola de violencia machista en el país, con más de 10 mujeres asesinadas al día, y el reclamo de grupos históricamente discriminados, como mujeres con discapacidad, con sobrepeso y trans.

Quito - Las mujeres del movimiento indígena de Ecuador realizan una marcha con motivo del día internacional de la mujer para protestar contra la violencia machista y reclamar una vida con dignidad.

Naciones Unidas - El Consejo de Seguridad de la ONU discute la situación en Afganistán.

Washington - El Consejo Permanente de la OEA analiza la cooperación internacional ante la crisis migratoria de Venezuela.

Miami (EE.UU.) - Finaliza el plazo para que la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, hallados culpables de cargos de lavado de dinero en EEUU, presenten un escrito de respuesta a la orden preliminar de decomiso de bienes por 136,7 millones de dólares que srrá pate de su sentencia .

Washington - El subcomité de la Cámara de Representantes estadounidense sobre la pandemia de coronavirus celebra su primera sesión dedicada al origen de la covid-19.

Caracas - Nicolás Maduro cumple diez años como presidente de Venezuela, tras asumir el poder después de la muerte de su antecesor, Hugo Chávez.

Santiago de Chile - El cantautor español Joaquín Sabina actúa en Santiago de Chile como parte de su gira internacional "Contra todo pronóstico", que también le llevará a otros países de la región.



Moscú - El presidente ruso, Valdímir Putin, entrega premios estatales con motivo del Día de la Mujer, festivo en Rusia.

Bruselas - Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en relación con las sanciones europeas a Rusia y el recurso al verse perjudicada de la madre del responsable del grupo de mercenarios Wagner en Ucrania.

Estocolmo - Reunión informal de los ministros de Desarrollo de la Unión Europea.

Ginebra (Suiza) - La directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, conversan en un encuentro con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Rabat - Conferencia sobre la mujer científica marroquí con talleres científicos y otros como el organizado por la Asociación Democrática de Mujeres Marroquíes: "Las mujeres son agentes de cambio".

Londres - Personal de ambulancia y otros trabajadores sanitarios, entre ellos algunos enfermeros, harán una nueva huelga por toda Inglaterra tras escalar la disputa que mantienen sobre sus salarios.

Bakú - El presidente de Letonia, Egils Levits, visita Azerbaiyán, se reunirá con autoridades y participará en el décimo Foro Global de Bakú.

Bruselas - Informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre los controles de la Comisión Europea para Fondo de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de 724.000 millones de euros, tras la pandemia.

Bruselas - La oficina de estadística comunitaria Eurostat publica datos del PIB y sus agregados del cuarto trimestre de 2022 en la UE y la eurozona, así como datos de empleo durante ese periodo en ambas zonas.

París - El Tribunal de Apelación de París examina una euroorden española contra el etarra Jon Joseba Troitiño Ciria.

Washington - La Reserva Federal publica el Libro Beige, un documento que analiza la situación económica en las doce áreas geográficas en que el organismo divide el país.

Washington - Estados Unidos publica los datos de su balanza comercial, las exportaciones e importaciones hechas durante enero.

Buenos Aires - El instituto de estadísticas de Argentina difunde los índices de producción industrial y de la actividad de la construcción de enero.

Sao Paulo (Brasil) - La aerolínea brasileña Gol divulga los resultados corporativos de 2022.

Jueves 9 de marzo

_______________

Buenos Aires - Se publican los fundamentos de la sentencia que condenó a seis años de cárcel a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández.

Washington - El presidente de EE.UU., Joe Biden, revela cuánto dinero pedirá aprobar al Congreso para el año fiscal 2024, en lo que suele percibirse como una señal de cuáles son las prioridades del mandatario para ese periodo.

Miami (EE.UU.) - La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, debate con la cantante Gloria Estefan en el foro Aspen Ideas: Climate que se celebra en Miami Beach (Florida) las iniciativas de la Administración del presidente Joe Biden para atajar la crisis climática.

Miami (EE.UU.) - La séptima Cumbre Concordia de las Américas, organizada por la entidad no gubernamental homónima con sede en Nueva York, se inicia en la Universidad de Miami. (Hasta el 10 de marzo).

Ciudad de Panamá - La Cruz Roja Internacional y el Instituto Forense de Panamá entregan a la Fiscalía unos "Módulos de Resguardo Humanitario Forense", para depositar restos de migrantes irregulares no identificados fallecidos en la selva del Darién.

Ciudad de Guatemala - La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODAHG) presenta un informe sobre la situación de la niñez en el país centroamericano y las violaciones a sus derechos cometidas contra menores de edad en 2022.

Naciones Unidas - La ministra española de Igualdad, Irene Montero, participa en la Conferencia Anual de Mujeres (CSW) y habla ante la Asamblea General de la ONU.

Buenos Aires - El ministro de Seguridad de Argentina, Aníbal Fernández, acude a una comisión de la Cámara de Diputados para informar sobre el trabajo que desarrolla su cartera en el contexto de creciente violencia asociada al narcotráfico que registra la ciudad de Rosario, la tercera más poblada del país.

Santiago de Chile - Estudiantes secundarios convocan a un "mochilazo" en el centro de Santiago una semana después del inicio oficial del curso escolar para exigir una educación gratuita y de calidad.

Caracas - La Red Electoral Ciudadana (REC), integrada por las ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz), el Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD) y Voto Joven, presentan de manera virtual un informe sobre la participación política de las mujeres en Venezuela.

Asunción - El abogado Emiliano Rolón jura ante el Senado como nuevo fiscal general de Paraguay, en reemplazo de la actual titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez.

Bruselas - Nueva reunión entre Turquía, Suecia y Finlandia auspiciada por el secretario general de la OTAN para abordar la ratificación por parte de Ankara de la entrada de esos dos países nórdicos a la Alianza.

Bruselas - Consejo de Ministros de Interior de la Unión Europea.

Praga - El nuevo presidente de la República Checa, Petr Pavel, asume el cargo una vez vencido el mandato del actual jefe de Estado, el socialdemócrata Milos Zeman.

Estocolmo - Reunión informal de los ministros de Comercio de la Unión Europea.

Tokio - El Banco de Japón inicia su reunión sobre política monetaria, la última con Haruhiko Kuroda como gobernador.

Beirut - Human Rights Watch lanza su informe "Desconectado de la vida misma: El fracaso del Líbano en el derecho a la electricidad".

El Cairo - Concluye la quinta edición de la Conferencia de la ONU sobre los Países Menos Desarrollados en Doha.

Viena - Reunión anual de marzo de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Katmandú - El Parlamento de Nepal elige un nuevo presidente en sustitución de Bidhya Devi Bhandari, en el cargo desde 2015.

Viena - La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, un organismo independiente de la ONU, presenta su informe mundial sobre las drogas, centrado en el cannabis.

Río de Janeiro (Brasil) - El Ministerio de Trabajo divulga la generación de nuevos empleos formales en Brasil en enero.

Lima - El Banco Central de la Reserva de Perú (BCRP) toma una decisión acerca de los tipos de interés.

Ciudad de México - El Instituto Nacional de Estadística de México difunde la balanza comercial de enero.

Ciudad de México - El Instituto Nacional de Estadística de México publica la inflación general de febrero.

Río de Janeiro (Brasil) - El Gobierno brasileño divulga una nueva proyección para la cosecha agrícola de 2023

Viernes 10 de marzo

_________________

Washington - El presidente estadounidense, Joe Biden, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reúnen en la Casa Blanca con el foco puesto en la guerra en Ucrania y las relaciones con China.

Ciudad de México - El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya afronta, tres años después de su arresto, su última audiencia judicial como principal implicado en la red de sobornos de la multincional brasileña Odebrecht en el país.

Río de Janeiro (Brasil) - Brasil divulga los datos de deforestación de febrero, que se teme que marquen un récord.

Nueva York (EE.UU.) - La ministra española de Igualdad, Irene Montero, desarrolla su segundo día de actividades en el marco de su visita a Nueva York para participar en la conferencia anual de mujeres (CSW).

Nueva York (EE.UU.) - El Museum of the Moving Image de Nueva York estrena la mayor exposición hasta la fecha en Estados Unidos sobre el exponente español del cine experimental José Val del Omar.

Nueva York (EE-UU.) - La galería Mithcell-Innes & Nash presenta "O Discurso", exposición con las obras del difunto pintor brasileño Antonio Henrique Amaral.

Nueva York (EE.UU.) - La estrella latina Becky G da a conocer el tema "Arranca", que grabó junto al cantante de merengue urbano Omega.

París - El rey de España, Felipe VI, realiza una visita a la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

París - El primer ministro británico, Rishi Sunak, realiza su primera visita a Francia para una cumbre bilateral.

Bruselas - Consejo de Ministros de Justicia de la Unión Europea.

Berlín - El canciller alemán, Olaf Scholz, mantiene una reunión de trabajo con la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, enmarcada en su ronda de encuentros regulares.

Tokio - El Banco de Japón concluye su reunión sobre política monetaria, la última con Haruhiko Kuroda como gobernador antes de que este ceda el mando de la entidad a Kazuo Ueda en abril.

Viena - Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Antalya (Nueva York) - La ciudad turca de Antalya acoge la tercera edición del "Foro Diplomacia de Antalya" (ADF2023) bajo el tema principal de "Diplomacia eficaz para la paz y el orden". (Hasta el 12 de marzo).

Berlin - El canciller alemán, Olaf Scholz, interviene ante un congreso de la industria alemana en Múnich .

Londres - La Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, en inglés) divulga el PIB británico correspondiente a enero.

Washington - La Oficina de Estadísticas Laborales publica los últimos datos de desempleo correspondientes a febrero.

Río de Janeiro (Brasil) - El Gobierno brasileño divulga la tasa de inflación en febrero.

Sao Paulo (Brasil) - La fabricante aeronáutica Embraer divulga los resultados corporativos de 2022.

Ciudad de México - El Instituto Nacional de Estadística de México divulga los datos de turismo internacional de enero.

Sábado 11 de marzo

_________________

Ciudad de México - El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno de Colombia finalizan tras casi un mes en México su segunda ronda de negociaciones por la paz, durante la cual han abordado el cese al fuego bilateral tras los desencuentros a comienzos de año.

Buenos Aires - Organizaciones políticas afines al kirchnerismo se reúnen en plenario para mostrar su apoyo a la vicepresidenta y líder de ese sector del oficialismo argentino, Cristina Fernández, a quien piden que se presente a los comicios presidenciales de octubre.

Santiago de Chile - El presidente de Chile, Gabriel Boric, cumple un año en el poder, mientras se especula sobre un nuevo ajuste ministerial, el segundo de su mandato.

Buenos Aires - Joaquín Sabina y Fernando León de Aranoa encabezan en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires la presentación de "Sintiéndolo mucho", la película documental sobre el cantautor español.

Sao Paulo (Brasil) - El Museo de Arte Contemporáneo de la Universidada de Sao Paulo inaugura una exposición con cuarenta obras de artistas españoles que fueron expuestas en la Bienal de Sao Paulo.



San Juan - Las históricas calles del Viejo San Juan acogen la octava edición del Festival Internacional de Circo y Artes de Puerto Rico Circo Fest. (Hasta el 12 de marzo).

Tokio - Japón conmemora el duodécimo aniversario del terremoto y el tsunami que devastaron el noreste del país el 11 de marzo de 2011 y ocasionaron el desastre nuclear de Fukushima.

Domingo 12 de marzo

__________________

Washington - El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, conocido por su incendiaria retórica antiárabe, viaja a EE.UU. para participar en la reunión de dirigentes en Washington de la Development Corporation for Israel-State of Israel Bonds.

Río de Janeiro (Brasil) - Se cumplen tres años de la primera muerte en Brasil por la covid-19.

Los Ángeles (EE.UU.) - La Academia de Hollywood celebra la 95ª edición de los Óscar.

Buenos Aires - Joaquín Sabina ofrece el primero de los seis conciertos programados en Buenos Aires de su gira "Contra todo pronóstico".

Argel - La Justicia argelina debe pronunciarse sobre el caso del periodista y director de la emisora Radio M, Ihsane El Kadi, detenido provisionalmente el pasado 14 de diciembre acusado de llevar a cabo una "colecta ilegal de fondos".

Lunes 13 de marzo

_______________

Naciones Unidas - El Consejo de Seguridad de la ONU discute la situación en Birmania.



La Paz - La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez cumple dos años en prisión por hechos ocurridos durante la crisis de 2019.



Santiago de Chile - El radiotelescopio ALMA, el más grande del mundo y situado a 5.000 metros de altura en el desierto de Atacama (norte de Chile), cumple diez años.

Seúl - Los Ejércitos de Corea del Sur y EE.UU. celebran sus maniobras militares regulares de primavera Freedom Shield, que generalmente son condenadas por Corea del Norte. (Hasta el 23 de marzo).

Estrasburgo (Francia) - Pleno del Parlamento Europeo.

Pekín - Concluye en Pekín la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, equivalente al Legislativo).

Viena - 66ª sesión de la Comisión de Estupefacientes (CND) de las Naciones Unidas.

Ciudad del Vaticano - Se cumplen diez años del papado de Jorge Bergoglio como Francisco.

Bruselas - Reunión de los ministros de Economía y Finanzas de los países del euro.

Rabat - Conferencia sobre la protección del patrimonio cultural costero y subacuático en Dajla, en el Sáhara Occidental con hincapié sobre los monumentos de la época colonial española.

Londres - Abre el plazo para que los miembros del Partido Nacional Escocés (SNP) voten al sucesor de Nicola Sturgeon como líder de la formación y ministro principal de Escocia.

Sao Paulo (Brasil) - La compañía brasileña de energía Eletrobras divulga los resultados corporativos de 2022. EFE



