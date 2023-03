Yankees 10, Braves 6

New York Atlanta ab r h bi ab r h bi Totals 34 10 7 9 Totals 37 6 11 6 H.Bader cf 2 0 0 0 Acn Jr. rf 3 2 2 0 Pereira rf 2 1 1 0 Ju.Dean rf 2 0 2 0 G.Trres 2b 3 0 0 0 M.Olson 1b 3 2 2 3 Wi.Difo ss 1 1 0 0 J.Dnand 1b 2 0 1 0 Cabrera 3b 3 1 1 1 A.Riley 3b 3 1 1 2 Bstidas 3b 1 1 1 2 C.Cnley 3b 2 0 0 0 Stanton dh 3 0 0 0 d'Arnud c 2 0 1 0 Seigler dh 0 1 0 0 S.Mrphy c 1 0 0 0 Knr-Flf ss 3 0 0 0 J.Hdson c 1 0 0 0 Wstbrok 2b 2 1 1 3 Hrrs II cf 0 0 0 0 Florial lf 2 0 0 0 E.White cf 2 1 1 0 Hrmsllo lf 3 0 0 0 Grissom ss 3 0 0 0 Hgshoka c 2 0 0 0 Bunnell ss 1 0 1 1 Narvaez c 0 1 0 0 Rosario lf 3 0 0 0 J.Buers 1b 2 0 0 0 M.Serra lf 1 0 0 0 Chparro 1b 1 1 1 0 M.Ozuna dh 3 0 0 0 McKnney rf 2 1 1 0 Casteel ph 1 0 0 0 Dmnguez cf 2 1 1 3 O.Arcia 2b 2 0 0 0 Sanchez 2b 2 0 0 0

New York 100 001 008 - 10 Atlanta 203 000 010 - 6

E_Dean (1), Murphy (1), White (1). DP_New York 1, Atlanta 0. LOB_New York 5, Atlanta 6. 2B_Pereira (2), Acuna Jr. (1). 3B_White (1). HR_Cabrera (2), Westbrook (1), Dominguez (2), Olson (3), Riley (2). SB_Bader (1), Pereira (1), Difo (1), Acuna Jr. (1), Dean (5), Harris II (1).

IP H R ER BB SO

New York Rodon 2 6 5 5 1 2 Abreu 2 0 0 0 0 0 Krook 3 1 0 0 0 4 Evans W, 1-0 1 2 1 1 0 0 Santos 1 2 0 0 0 1

Atlanta Morton 2 2-3 1 1 1 0 2 Olczak H, 1 1-3 0 0 0 0 0 Anderson 2 1-3 1 1 0 2 5 Swarmer H, 1 2-3 0 0 0 0 2 Yates H, 1 1 0 0 0 0 0 Luetge H, 1 1 0 0 0 1 0 Rangel 1-3 1 3 3 2 0 Kingham L, 0-1, BS, 0-1 0 4 5 5 2 0 Elliott 2-3 0 0 0 1 2

HBP_by_Rodon (Harris II).

Umpires_Home, Will Little; First, Brian Knight; Second, Ben Fernandez; Third, Paul Emmel;.

T_2:51. A_7973