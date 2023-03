Twins 6, Tigers 2

Detroit Minnesota ab r h bi ab r h bi Totals 32 2 6 2 Totals 33 6 11 6 A.Bddoo lf 3 1 1 0 D.Slano 2b 2 0 0 0 B.Davis lf 1 0 0 0 J.Salas 2b 2 2 1 0 R.Grene cf 3 0 1 1 C.Crrea ss 2 0 1 0 J.Davis cf 1 0 0 0 El.Soto ss 1 1 1 1 Ja.Baez 2b 3 0 0 0 K.Frmer 3b 3 0 0 0 L.Grcia 2b 1 0 0 0 Greiner c 1 0 0 0 Meadows rf 3 0 0 0 J.Gallo lf 3 1 3 2 Meadows rf 1 0 1 0 D.Kelly 1b 1 1 1 2 E.Haase dh 3 0 0 0 Vazquez c 2 0 0 0 Dingler ph 1 0 0 0 M.Perez 3b 1 0 1 0 Trklson 1b 2 0 1 0 M.Kpler rf 3 1 2 1 Flciano 1b 1 0 0 0 M.Urbna lf 1 0 0 0 T.Nevin 3b 3 0 0 0 M.Tylor cf 2 0 0 0 J.Mlloy 3b 1 0 0 0 Grr Jr. cf 1 0 0 0 Kridler ss 2 0 0 0 Jeffers dh 3 0 0 0 Z.Short ss 0 0 0 0 Be.Ross dh 1 0 0 0 J.Rgers c 2 1 2 1 T.White 1b 3 0 1 0 Pperski c 1 0 0 0 Rosario rf 1 0 0 0

Detroit 002 000 000 - 2 Minnesota 010 011 30(x) - 6

DP_Detroit 1, Minnesota 1. LOB_Detroit 5, Minnesota 7. 2B_Greene (1), Rogers (1), Soto (1), Kepler (2), White (1). HR_Rogers (3), Gallo (1), Kelly (1), Kepler (1). SB_Salas (1). CS_Garry Jr. (1).

IP H R ER BB SO

Detroit Wentz 3 3 1 1 1 2 Diaz H, 3 1 1 0 0 1 1 Cisnero BS, 0-1 1 2 1 1 1 3 Garcia L, 0-1 1 1 1 1 1 0 Faedo 2-3 4 3 3 0 0 Lescher 1 1-3 0 0 0 0 2

Minnesota Lopez 3 3 2 2 0 4 Mahle 2 1 0 0 0 2 Thielbar W, 1-0 1 0 0 0 0 0 Duran H, 1 1 1 0 0 1 1 Alcala 2 1 0 0 0 4

HBP_by_Mahle (Torkelson).

Umpires_Home, Erich Bacchus; First, Andy Fletcher; Second, John Libka; Third, Mark Stewart;.

T_2:19. A_8745