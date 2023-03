Scaloni dice que el triunfo de Argentina en Qatar hizo bien a los latinos

San Salvador, 5 mar. Lionel Scaloni, elegido el mejor entrenador del 2022 en los premios The Best de la FIFA, dio este domingo una conferencia en El Salvador y habló de su experiencia con la selección de Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

En un evento privado, realizado en un hotel de la capital salvadoreña, el argentino habló sobre la vivencia con la 'Albiceleste' en el mundial y sobre su experiencia como entrenador.

"La verdad es que el triunfo de la Argentina en la copa del mundo hizo muy bien a los latinos. Al final haber traído la copa para este lado nos da más fuerza y nos hace sentir más importantes a nivel deportivo y espero que sirva para el futuro, para el desarrollo del fútbol latino", comentó Scaloni.

El argentino aseguró que el recuerdo de ganar el mundial "es imborrable, es para siempre, para toda la vida, son momentos únicos que hemos tenido con el cuerpo técnico, con los jugadores, con toda la gente que ha viajado a Qatar".

"No hay nada más importante que representar a tu país, poder ganar, poder ser reconocido por tu gente, no hay nada que lo pague, no hay dinero que lo pague", expresó.

Y agregó: "Me gustaría que todos, alguna vez, tengan esa sensación que hemos tenido nosotros porque hay que vivirla, porque explicarla es difícil".

Scaloni aprovechó el espacio para elogiar el clima de El Salvador, del que dijo "es algo increíble", una de las playas que visitó la mañana del domingo, y a las pupusas, una de las comidas típicas del país centroamericano.

También agradeció la hospitalidad de los salvadoreños.

Al evento, organizado por una empresa de televisión salvadoreña, participaron invitados especiales, televidentes, empleados y clientes de dicha empresa.

A la actividad también asistió Jorge 'Mágico' González, considerado el mejor futbolista salvadoreño de todos los tiempos y que tuvo proyección internacional tras disputar el Mundial de España de 1982.