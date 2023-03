Red Sox 4, Marlins 1

Miami Boston ab r h bi ab r h bi Totals 32 1 5 1 Totals 28 4 7 4 L.Arrez 2b 3 0 2 0 C.Arryo 2b 2 0 1 0 D L Crz lf 2 0 0 0 E.Vldez 2b 2 0 0 0 J.Soler lf 3 0 0 0 Verdugo rf 2 0 0 0 Sanchez rf 1 0 0 0 W.Abreu rf 1 0 1 0 G.Coper 1b 2 0 1 1 S.Scott pr 0 1 0 0 Hampson ss 1 0 0 0 M.Wlson rf 1 0 0 0 Chs Jr. cf 2 0 0 0 J.Trner dh 2 1 0 0 Burdick cf 1 0 0 0 Hmilton dh 0 0 0 0 A.Grcia rf 2 0 0 0 A.Dvall cf 2 0 0 0 Edwards 2b 1 0 0 0 Rafaela cf 2 1 2 0 J.Sgura dh 3 0 1 0 T.Casas 1b 2 0 1 0 Encrncn ph 1 0 1 0 Goodrum 1b 2 0 0 0 J.Wndle ss 3 0 0 0 B.Dlbec 3b 2 0 0 0 J.Rizzo 1b 1 0 0 0 Ftzgrld 3b 1 0 0 0 Stllngs c 2 1 0 0 J.Duran lf 2 0 0 0 A.Allen c 1 0 0 0 N.Crook lf 0 1 0 1 J.Berti 3b 3 0 0 0 McGuire c 1 0 0 0 Grshans 3b 0 0 0 0 Hrnndez c 1 0 0 1 Ch.Koss ss 1 0 0 0 Hmilton ss 2 0 2 2

Miami 000 010 000 - 1 Boston 000 000 40(x) - 4

E_Koss (1). DP_Miami 3, Boston 1. LOB_Miami 9, Boston 4. 2B_Hamilton (1). SB_Encarnacion (1), Hamilton (1).

IP H R ER BB SO

Miami Rogers 3 1 0 0 0 2 Okert 1 0 0 0 0 1 Smeltzer L, 1-1, BS, 0-1 2 2-3 4 4 4 1 2 Bice 1-3 1 0 0 1 0 Reynolds 1 1 0 0 1 1

Boston Kluber 2 2-3 2 0 0 2 4 Shugart 1-3 0 0 0 0 1 Bleier 1 0 0 0 0 0 Mills 1 2 1 1 1 3 Crawford W, 1-0 3 0 0 0 0 3 Ort S, 1-1 1 1 0 0 1 2

HBP_by_Smeltzer (Turner), Mills (Stallings).

Umpires_Home, Manny Gonzalez; First, Marvin Hudson; Second, Emil Jimenez; Third, Derek Thomas;.

T_2:32. A_7834