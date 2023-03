Rangers 7, Angels 5

Los Angeles Texas ab r h bi ab r h bi Totals 34 5 7 4 Totals 33 7 9 6 Phllips cf 3 1 1 0 Thmpson cf 2 1 0 0 Todosio cf 1 0 0 0 Jnkwski rf 1 0 0 0 Urshela 3b 3 0 1 2 J.Smith ss 3 0 1 1 Stfanic 3b 1 0 0 0 E.Crter cf 1 0 0 0 Rengifo 2b 3 1 0 1 Na.Lowe 1b 3 0 1 1 K.Paris 2b 1 0 0 0 D.Hrris 1b 1 0 0 0 J.Walsh 1b 3 0 1 0 A.Grcia rf 3 1 2 1 K.Mitan 1b 1 0 0 0 L.Acuna ss 1 1 1 0 Za.Neto ss 3 0 0 0 Jo.Heim dh 3 0 0 0 Plcncia ss 1 0 0 0 Frazier dh 1 0 0 0 J.Adell rf 3 0 0 0 M.Grver c 3 1 1 0 J.Oliva rf 1 0 0 0 Whatley c 1 0 0 0 T.Jones dh 4 1 1 0 Grssman lf 2 1 0 0 Wallach c 3 1 1 0 Hrnndez lf 1 0 1 1 E.Quero c 0 0 0 0 E.Duran 3b 3 1 1 0 J.Adams lf 2 1 2 1 R.Dorow 2b 0 0 0 0 Barrera lf 1 0 0 0 Ornelas 2b 3 1 1 2 Wendzel 3b 1 0 0 0

Los Angeles 100 130 000 - 5 Texas 111 300 01(x) - 7

E_Paris (1), Wallach (1), Hernandez (1). DP_Los Angeles 1, Texas 1. LOB_Los Angeles 6, Texas 5. 2B_Adams (2), Hernandez (1), Duran (2), Ornelas (4). 3B_Phillips (1). HR_Garcia (1). SB_Knowles (1), Thompson (2). CS_Thompson (1).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Suarez L, 0-1 1 2-3 3 2 1 1 2 Kristofak 1-3 0 0 0 0 0 Garza 1 1 1 1 0 2 Weiss 1 3 3 3 1 0 Warren 1 0 0 0 0 1 Kalish 1 0 0 0 0 0 Rosenberg 1 0 0 0 0 1 Crow 1 2 1 0 1 0

Texas Ragans W, 1-0 3 2 1 1 0 4 Hernandez H, 1 1 1 1 0 0 1 King 1 4 3 3 0 2 Leone H, 1 1 0 0 0 0 1 Burke H, 1 1 0 0 0 2 2 Latz H, 1 1 0 0 0 0 1 Jacobsen S, 1-1 1 0 0 0 2 0

WP_Ragans.

Umpires_Home, Chris Guccione; First, Tony Randazzo; Second, Jose Navas; Third, Lew Williams;.

T_2:26. A_5587