Padres 10, Athletics 3

Oakland San Diego ab r h bi ab r h bi Totals 33 3 5 3 Totals 32 10 10 8 Es.Ruiz cf 3 0 0 1 Grisham cf 1 1 1 1 Stvnson lf 1 0 1 1 Lberato cf 1 1 1 3 K.Smith ss 3 1 2 1 Machado 3b 3 0 0 0 Schmann 3b 2 0 0 0 J.Witte 3b 2 0 0 0 Lureano rf 3 0 0 0 Crnwrth 2b 2 0 0 0 Ty.Wade ss 2 0 0 0 N.Cdeno 2b 2 0 0 0 B.Roker dh 2 0 0 0 Ne.Cruz dh 3 0 2 0 Hernaiz ph 1 0 0 0 P.Tcker dh 2 1 1 0 D.Grcia 1b 3 0 0 0 Au.Nola c 2 1 1 1 Ry.Noda 1b 1 0 0 0 Sverino c 1 0 0 0 Yo.Pozo c 3 1 1 0 Cmpsano ph 1 0 0 0 C.Bwman 2b 1 0 0 0 B.Dixon lf 2 1 0 0 P.Reyes 2b 3 0 1 0 Da.Dahl rf 1 0 0 0 K.McCnn c 1 0 0 0 R.Rvelo 1b 3 2 2 0 Dvidson 3b 2 0 0 0 A.Rivas 1b 1 0 0 0 T.Broks rf 1 0 0 0 Merrill ss 3 2 1 1 D.Clrke cf 1 1 0 0 Mendoza ss 1 0 1 0 J.Azcar rf 0 1 0 2 Ornelas lf 1 0 0 0

Oakland 100 100 001 - 3 San Diego 110 350 000 - 10

E_Martinez (1), Reyes (1). LOB_Oakland 10, San Diego 7. 2B_Pozo (2), Ravelo (3), Mendoza (1). HR_Smith (1), Liberato (1). SB_Clarke (1). SF_Grisham, Azocar 2.

IP H R ER BB SO

Oakland Waldichuk 1 2-3 3 2 2 2 1 Conley 1-3 0 0 0 0 0 Martinez L, 0-1 2 2 3 0 0 2 Juan 2-3 3 5 5 2 1 Danielak 1-3 0 0 0 0 1 Moll 1 1 0 0 0 3 Jackson 1 1 0 0 1 0 Beers 1 0 0 0 0 0

San Diego Snell 3 2 1 1 1 4 Garcia W, 1-0, BS, 0-1 1 1 1 1 2 2 Hill H, 1 1 0 0 0 0 1 Groome H, 1 3 1 0 0 2 3 Lopez 1 1 1 1 1 1

HBP_by_Garcia (Clarke).

Umpires_Home, David Arrieta; First, Alan Porter; Second, Mike Muchlinski; Third, Tom Hanahan; .

T_. A_5793