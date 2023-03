Orioles 5, Rays 2

Baltimore Tampa Bay ab r h bi ab r h bi Totals 31 5 6 5 Totals 31 2 5 2 Mullins cf 3 1 1 0 V.Brjan dh 2 0 0 0 Cameron cf 1 1 1 0 Alvarez dh 0 0 0 0 Sntnder rf 1 1 0 0 W.Frnco ss 2 0 1 0 Kjrstad rf 1 1 1 0 G.Jones ss 1 0 0 0 Mntcstl 1b 3 0 1 2 Arzrena lf 2 1 2 1 Le.Diaz 1b 1 0 1 1 Crdenas lf 1 0 0 0 Hndrson dh 2 0 0 0 J.Arnda 1b 4 0 0 0 C.Preto dh 1 0 0 1 Ramirez rf 3 0 0 0 R.Urias 2b 3 0 0 0 Hlsizer rf 0 0 0 0 C.Norby 2b 1 1 0 0 F.Mejia c 3 0 0 0 N.Mzara lf 3 0 1 1 Bl.Hunt c 1 0 0 0 J.Lster lf 1 0 0 0 Jo.Siri cf 2 1 1 1 J.McCnn c 3 0 0 0 Wthrspn cf 2 0 0 0 J.Ortiz ss 1 0 0 0 Paredes 3b 2 0 0 0 J.Mateo ss 2 0 0 0 O.Bsabe 3b 2 0 1 0 Co.Mayo 3b 1 0 0 0 Rbrtson 2b 2 0 0 0 Wstburg 3b 2 0 0 0 R.Simon 2b 2 0 0 0 Klzsvry c 1 0 0 0

Baltimore 200 000 120 - 5 Tampa Bay 010 100 000 - 2

E_Robertson (1). DP_Baltimore 1, Tampa Bay 2. LOB_Baltimore 3, Tampa Bay 7. 2B_Mullins (1). 3B_Mountcastle (1). HR_Arozarena (2), Siri (1). SB_Brujan (1), Franco (1).

IP H R ER BB SO

Baltimore Bradish 3 2 1 1 1 2 Baumann W, 1-0, BS, 0-1 3 2 1 1 2 5 Garrett H, 1 1 0 0 0 0 2 Politi H, 1 1 0 0 0 0 2 Hoffman S, 2-2 1 1 0 0 1 2

Tampa Bay Chirinos 2 2 2 2 2 2 Criswell 1 0 0 0 0 0 Hembree 1 0 0 0 0 2 Beeks 1 0 0 0 0 1 Thompson 1 0 0 0 1 0 Cleavinger L, 0-1 1 1 1 0 1 1 Rodriguez 1 3 2 2 0 1 Reifert 1 0 0 0 0 2

HBP_Chirinos.

WP_by_Politi (Alvarez).

Umpires_Home, Adam Beck; First, Phil Cuzzi; Second, Sean Barber; Third, Brennan Miller;.

T_2:16. A_4347