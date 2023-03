Enrique Wasabi y Ucendo brillan en WOW 8

Sancho Lladós Sanginés

Madrid, 5 mar (EFE). - Enrique 'Wasabi' Marín y Álvaro Ucendo vencieron este domingo en el evento de artes marciales mixtas 'WOW 8' disputado en el Palacio de Vistalegre de Madrid.

Un pabellón totalmente entregado generó el clima perfecto para el evento de MMA más ambicioso hasta la fecha en España. La afición no faltó a la cita. La velada tenía todos los ingredientes, más de 2.500 personas no se lo quisieron perder.

La presencia del español Enrique 'Wasabi' Marín, exluchador de UFC y el duelo de invictos entre el tres veces campeón de España y subcampeón de Europa, Álvaro Ucendo, y el campeón de España y subcampeón del Mundo, Juan 'El Chapo' Izquierdo, fueron los principales reclamos.

'WASABI' NUNCA DEFRAUDA

El primer luchador español en la historia actual de la UFC estuvo a la altura de su leyenda. Marín lució veteranía y superioridad técnica en todo momento. El italiano Francesco Moricca plantó cara pero eso no le alcanzó.

Wasabi comenzó midiendo y estudiando a Moricca. Apostado en el centro de la jaula aterrizó buenas manos sobre el italiano. El español dominaba la distancia. Entraba y salía de la zona cero con relativa facilidad, solo una mano del italiano consiguió abrirle un pequeño corte en la nariz. El local lo derribó con autoridad para cerrar el primer asalto.

Marín salió a talar el árbol tras la reanudación. Pateando abajo para desmenuzar a Moricca. El sevillano vio la abertura y ahí que colocó un portentoso codazo, languidecieron las piernas del italiano, que capeó el temporal como buenamente pudo. Marín olió sangre, metió una marcha más y estuvo cerca de terminarlo en un par de intercambios.

Dominó en el suelo de Enrique 'Wasabi' en el tercero para cerrar una actuación Inmaculada. Decisión unánime y tercera victoria al hilo para el exluchador de la UFC. Marín confesó tras la victoria que se había subido a la jaula con un nudillo roto.

ÁLVARO UCENDO CONQUISTA MADRID

Derbi en la pelea coestelar, el denominado como 'combate del pueblo'. Álvaro Ucendo y Juan Carlos Izquierdo 'El Chapo', ecuatoriano criado en Madrid, se jugaban el invicto en uno de los pleitos más esperados de la noche. No defraudaron. La mejor pelea de la velada.

Ni un segundo para especular, ambos salieron con todo. Primero fajándose en la verja y luego con el intercambio de golpes. La envergadura jugaba en favor de Ucendo y eso lo sabía 'El Chapo'.

Trató de cerrar la distancia y trabar las acciones con la lucha, funcionó, hasta que Ucendo conectó una mano que lo tendió en la lona y cerca estuvo de finalizarlo. Tirando de pundonor y agallas le dio la vuelta.

'El Chapo', en volandas por el aliento del Palacio de Vistalegre, sacó fuerzas de flaqueza para derribar a su rival. Cerca estuvo de someter a Ucendo a 10 segundos del final del capítulo. Primer asalto de infarto.

Ucendo salió a mantener la distancia tras la reanudación. Izquierdo tenía un ojo prácticamente cerrado y eso jugaba en su contra. 'El Chapo' aprovechó una patada alta para ganarle la espalda, pero su rival plantó cara cuando el guión dictaba medirse en el suelo. Espadas por todo lo alto para el tercero.

Ninguno se guardó nada para el último. Primero fue Izquierdo con un intercambio fugaz y luego Ucendo con un derribo. El madrileño sumó tiempo de control y aterrizó los golpes más significativos.

Ucendo sumó los dividendos suficientes a ojos de los jueces para imponerse por decisión unánime y continuar con su récord invicto (5-0).

Rafael Calderón también cumplió. Salió a presionar y pateando abajo al italiano para así restarle movilidad. Cocinaba a fuego lento las combinaciones, cortas, pero contundentes y en el momento preciso. Mermó la efervescencia de un Alessio Barbara que dio la cara.

'Leprechaun' también se lució en la lucha y a ras de lona. Lo amasó con un sólido 'ground and pound'. Vació el tanque del visitante. El italiano fue de menos a más, tuvo sus momentos contra la reja, pero no le bastó. No consiguió imponerse en ningúna de las aristas de la pelea. El español se impuso por decisión unánime y continúa con su récord invicto (3-0).

Nacho Campos debutó en MMA de la mejor manera posible. El brasileño Santhiago Paiva presionó contra la reja al local buscando anular su golpeo, cavó su propia tumba. Campos luchó, consiguió zafarse y cuando abrió la distancia aterrizó una derecha recta para terminar el pleito en el primer asalto.

RESULTADOS COMPLETOS DE 'WOW 8'.

PROFESIONAL

Peso ligero: Enrique Marín (14-6-0) vs Francesco Moricca (9-8-1). Marín por decisión unánime.

Peso gallo: Alvaro Ucendo (5-0-0) vs Juan Carlos Izquierdo (2-1-0). Ucendo por decisión unánime.

Peso mosca: Rafael Calderón (3-0-0) vs Alessio Barbara (1-1-0). Calderón por decisión unánime.

Peso pluma: Nacho Campos (1-0-0) vs Santhiago Paiva (1-2-0). Campos vía nocaut en el primer asalto.

AMATEUR

Peso pluma: Richard Jacome (9-10-1) vs Ernesto Schisano (5-5-0). Schisano vía decisión unánime.

Peso wélter: Alberto Lopesino (3-7-0) vs Enrique Jamanca (7-4-3). Lopesino vía decisión dividida.

Peso ligero: Alex Sabino (4-3-0) vs Adam El Bakali (1-3-0). Sabino vía decisión unánime.

Peso gallo: Cristian Joita (5-3-0) vs Seydi Cámara (2-3-0). Joita vía sumisión en el primer asalto.

Peso paja: Stella Abalos (1-1-0) vs Dea Celma (2-4-0). Abalos vía sumisión en el tercer asalto.

Peso ligero: Adonay Molina (2-2-0) vs Gersson Melendez (4-6-0). Melendez vía decisión dividida.

Peso pluma: Alejandro Rodríguez vs Manuel Custodio (3-2-0). Rodríguez vía nocaut técnico en el tercer asalto. EFE

