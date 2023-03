El argentino Bolmaro firma un vibrante debut con el Lenovo tras dejar la NBA

Valencia, 5 mar. El exterior argentino Leandro Bolmaro, tras haber cerrado su primera experiencia en la NBA, protagonizó un vibrante debut este domingo con el Lenovo Tenerife en su segunda etapa en la Liga Endesa de España aunque no puedo evitar la derrota de su nuevo equipo en la cancha del Valencia Basket.

Con el uruguayo Bruno Fitipaldo muy pendiente de él en la previa del choque, Bolmaro se estrenó en el último minuto del tercer cuarto cuando su equipo estaba en su peor momento y perdía por cinco.

Muy activo, al argentino se le salió su primera penetración pero en la siguiente jugada estrenó su casillero con un triple desde la esquina. Poco después partió desde esa misma posición para burlar a la defensa local y anotar. Al final, acabó con nueve puntos en apenas once minutos en la pista y con once puntos de valoración en este primer encuentro en su segunda etapa en la ACB y, aunque obligó al Valencia a no despistarse, no pudo conducir a su equipo a una remontada.

Bolmaro (Córdoba, 2000) se formó en el club de Las Varillas, su localidad natal, y fichó por el Bahía Basket en 2017 aunque un año después lo hizo por el Barcelona. Tras brillar en el equipo catalán en la temporada 2020-21 dio el salto a los Timberwolves de Minnesota de la NBA con un contrato de cuatro campañas.

El pasado verano fue incluido en un traspaso múltiple a los Jazz de Utah, una franquicia que el pasado 16 de febrero cortó su contrato y dio pie a su regreso a Europa. Tras negociar sin éxito con el Barcelona, Bolmaro finalmente firmó con el Tenerife al que se incorporó el pasado viernes y con el que debutó este domingo con el número 31 a la espalda.

El técnico del conjunto tinerfeño, Txus Vidorreta, se mostró muy satisfecho con su aportación y explicó las razones que le llevaron a adelantar su debut. “Había dicho que no iba a jugar pero lo dije antes de su único entrenamiento con contacto, en el que descubrimos que estaba bien física y mentalmente y que tiene un alta inteligencia para el juego, algo que esperábamos viendo su carrera”, señaló.

“Ha estado bien, ha empujado al equipo. Es un jugador que nos puede ayudar Estamos muy satisfechos porque es una rotación muy importante”, señaló.

Vidorreta dijo que tratarán de convencerle para que se quede la próxima campaña pero admitió que es difícil. “Para nosotros es una gran oportunidad. Con él vivimos en el corto plazo pero intentaremos que le guste mucho Tenerife aunque sabemos que con los jóvenes es difícil porque tienen mucho que crecer deportivamente y económicamente. Si él está contento, haremos lo máximo por retenerlo”, anunció. EFE

