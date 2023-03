Domingo, 5 de marzo de 2023 (12.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Milicias rusas anuncian el control de la estación de trenes en el norte de Bajmut

Moscú. Las unidades mercenarias del Grupo Wagner tienen el control total de la estación ferroviaria de Stupki, en el norte de la localidad de Bajmut, epicentro de los combates en el este de Ucrania, afirmaron este domingo las milicias rusas de Donetsk. "El asalto y la limpieza de la estación de Stupki en el suburbio norte de Artiomovsk (nombre ruso de Bajmut) ha concluido, el barrio está bajo el control total de los combatientes del Wagner", dice un comunicado de la milicia de la autoproclamada república popular de Donetsk, publicado en Telegram.

CHINA ASAMBLEA

China luchará contra independencia de Taiwán y anuncia un aumento de 7,2 % presupuesto defensa

Pekín. China luchará "decididamente· contra la "independencia" de Taiwán y "en pro de la reunificación de la patria", según el informe de acción gubernamental que leyó hoy domingo el primer ministro saliente, Li Keqiang, durante la inauguración de la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo). Keqiang informó también de que China aumentará su presupuesto de Defensa un 7,2 % este año y espera que su economía crezca "en torno a un 5 %".

PAKISTÁN OPOSICIÓN

Exgobernante de Pakistán se atrinchera con partidarios para evadir arresto

Islamabad. El ex primer ministro y actual líder opositor paquistaní Imran Khan se atrincheró este domingo en su residencia, rodeado de cientos de seguidores que impiden el acceso de la policía para efectuar su arresto, en un caso relacionado con obsequios recibidos durante su gobierno. Imágenes de los alrededores de la residencia de Khan difundidas en redes sociales y canales de televisión muestran a lo oficiales de policía con uniformes de la policía con el acceso impedido por cientos de partidarios del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), la formación del exgobernante.

IRÁN ENVENENAMIENTOS

Nuevos envenenamientos a cientos de alumnas en Irán y gobierno dice que buscan revivir protestas

Teherán. Irán sufrió este domingo nuevos casos de envenenamientos con gas en varios centros educativos femeninos en los que resultaron intoxicadas otra vez cientos de alumnas a lo largo del país persa. El Gobierno de Irán afirmó este domingo que los envenenamientos son una operación "de contaminación psicológica" que tiene como objetivo revivir las protestas desatadas por la muerte en septiembre de Mahsa Amini. Hasta ahora más de 1.000 alumnas han sido intoxicadas en docenas de colegios e institutos.

ONU OCÉANOS

Acuerdo en la ONU sobre un tratado para proteger la altamar

Naciones Unidas. Los países de la ONU alcanzaron hoy domingo un acuerdo para establecer un tratado que proteja la altamar, un instrumento que se negociaba desde hace años y que expertos y organizaciones ecologistas consideran vital para salvar los océanos. Entre otras cosas, el texto sienta las bases para el establecimiento de zonas marinas protegidas, lo que debe facilitar que se cumpla la promesa internacional de salvaguardar al menos el 30 % de los océanos para el año 2030.

TERREMOTO TURQUÍA

Turquía eleva a 46.000 los fallecidos por seísmos ante las dudas de médicos

Ankara. El Gobierno turco ha elevado hasta 45.968 el número de fallecidos por los devastadores terremotos del pasado día 6 de febrero, y ha asegurado que no está ocultando datos, después de que el Colegio de Médicos haya dicho que sigue la incertidumbre sobre número real de víctimas."Cualquier cifra de la que dispongamos la compartiremos con nuestra nación", señaló el ministro del Interior, Suleyman Soylu, al actualizar anoche el número de víctimas en la provincia de Hatay, una de las más afectadas.

ONU DESARROLLO

Guterres dice países pobres se están quedando "varados" sin ayuda de ricos

El Cairo. El secretario general de la ONU, António Guterres, aseguró este domingo que los Países Menos Desarrollados (LDC, por sus siglas en inglés) se están quedando "varados" en medio de las múltiples crisis mundiales y son "incapaces" de seguir el ritmo de las naciones con más recursos, a los que pidió una "revolución de apoyo". La quinta edición de la conferencia de los Países Menos Desarrollados comenzó hoy en Doha con el objetivo de asegurar ayudas económicas para luchar contra las diferentes adversidades mundiales. El emir de Catar, Tamim bin Hamad al Thani, anunció una ayuda de 60 millones de dólares.

ISRAEL PALESTINA

Presos palestinos se rebelan contra medidas punitivas en cárceles israelíes

Jerusalén. Miles de presos palestinos cumplen hoy el vigésimo día de campaña de desobediencia dentro de las cárceles israelíes en las que cumplen condena para protestar por las "medidas punitivas y represivas" impulsadas por el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. La desobediencia civil por parte de los presos incluye el cierre de las distintas secciones de la prisión, la interrupción de aspectos de la vida cotidiana, el uso del uniforme marrón de la cárcel, la negativa a someterse al control diario de seguridad o la devolución de las comidas diarias, informó la agencia oficial palestina Wafa.

TÚNEZ MIGRACIÓN

Repatriados 135 malienses y 150 marfileños por la campaña contra la inmigración de Túnez

Bamako/Abiyán. El primer grupo de 135 inmigrantes malienses repatriados desde Túnez después de solicitar el retorno voluntario por la campaña de detenciones que vive la comunidad subsahariana en el país magrebí, llegaron hoy al aeropuerto de Bamako, donde les recibió el ministro maliense de Defensa, coronel Sario Camara. Este sábado fueron repatriados también unos 150 ciudadanos de Costa de Marfil. La crisis migratoria se intensificó la pasada semana cuando el presidente tunecino, Kais Said, describió a los subsaharianos como una amenaza demográfica contra la identidad "arabo-musulmana" y anunció medidas "urgentes" para abordar la migración irregular.

PREMIOS SPIRIT

"Everything Everywhere All at Once" lídera los premios Spirit rumbo al Óscar

Santa Mónica (EE.UU). El filme "Everything Everywhere All at Once" lideró los galardones de los Premios Spirit de cine independiente al ganar todas las categorías en las que estaba contemplada, en una ceremonia en la que superó al filme "Tár", su rival en los Óscar. La película de "Los Daniels" -Daniel Kwan y Daniel Sheinert- que retrata la transformación de una madre de familia llena de problemas a una heroína que atraviesa por un sinfín de multiversos, continúa su camino como la favorita de la temporada de premios.EFE

