Domingo, 5 de marzo de 2023 (04.00 GMT)

China espera que su economía crezca "en torno a un 5 %" este año

Shanghái/Pekín, 5 mar. China se marcó un objetivo de crecimiento económico de "en torno a un 5 %" para este año, según el informe de acción gubernamental que leyó hoy domingo el primer ministro saliente, Li Keqiang, durante la inauguración de la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo).El objetivo está en línea con lo esperado por los analistas y sigue la línea del establecido el año pasado, de entre un 5 y un 5,5 %, aunque finalmente la segunda economía mundial creció un 3 % tras las duras restricciones y confinamientos que impuso en el marco de su política de 'cero covid' ante las peores olas de contagios desde el inicio de la pandemia.

China aumentará su presupuesto de Defensa un 7,2 % este año

Pekín (EFECOM).- China aumentará su gasto de Defensa un 7,2 % este año hasta los 1,53 billones de yuanes (224.384 millones de dólares, 210.685 millones de euros) después de que la partida creciera un 7,1 % en 2022, según un informe del Gobierno enviado durante la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), el principal cónclave político anual del país.El primer ministro saliente, Li Keqiang, aseguró hoy al leer su informe de acción gubernamental que el Ejército Popular de Liberación (EPL) chino debe "impulsar su preparación para el combate y sus capacidades militares para lograr las tareas encomendadas por el Partido".

Rusia estrecha el cerco en Bajmut y Kiev afirma que resistirá

Kiev/Moscú. Las tropas rusas estrechan el cerco sobre la estratégica ciudad de Bajmut, en la región oriental de Donetsk y donde el ejército ucraniano resiste pero comienza a admitir la posibilidad de una retirada "limitada" y "controlada". "Las fuerzas ucranianas parecen estar estableciendo las condiciones para una retirada controlada de partes de Bajmut", indicó ayer sábado el Instituto para el Estudio dela Guerra (ISW). El portavoz del Mando Oriental de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Serhiy Cherevatyi, afirmó hoy que a pesar de la voladura del puente que conectaba Bajmut con la localidad de Jromove, las unidades ucranianas reconstruirán sus defensas y seguirán repeliendo la ofensiva rusa.

Fiscales generales firman creación de centro para enjuiciar invasión rusa

Leópolis (Ucrania). Los fiscales generales de los países del Grupo de Investigación Conjunto lanzado por la agencia de justicia europea Eurojust firmaron ayer sábado en Leópolis un acuerdo para la creación de un Centro Internacional para la Persecución de Crímenes de Agresión en La Haya. Los representantes de Ucrania, Polonia, Eslovaquia, Rumanía, Estonia, Letonia y Lituania sellaron el documento en la conferencia internacional "Unidos por la Justicia" que arrancó ayer en la ciudad del oeste de Ucrania y que busca establecer mecanismos para enjuiciar crímenes rusos en Ucrania.

La Asamblea aprueba el informe que recomienda juicio de censura a Lasso

Quito. La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó ayer sábado el informe de una comisión que recomienda abrir un juicio político al presidente, Guillermo Lasso, por supuestos actos de corrupción de allegados suyos. La votación abre paso a que un legislador presente la solicitud del juicio político de manera formal, para lo que requiere el respaldo de al menos 46 legisladores. El ministro ecuatoriano de Gobierno, Henry Cucalón, lamentó este sábado que la Asamblea Nacional "una vez más le haya fallado al país" al acoger el informe de la Comisión Ocasional, pues "este documento carece de validez jurídica, no es vinculante; y es un acomodo de retazos y rectificaciones", dijo.

Irán permitirá a OIEA más controles para aclarar dudas sobre programa nuclear

Viena. Irán ha aceptado voluntariamente someterse a más medidas de verificación, aún sin concretar, dentro de los esfuerzos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y aclarar las dudas sobre la naturaleza de su programa nuclear, anunciaron hoy ambas partes en un comunicado conjunto. El acuerdo ha sido anunciado tras una reunión del director del OIEA, Rafael Grossi, en Teherán con el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, para que la colaboración "vuelva al camino correcto", indicó el diplomático argentino en una rueda de prensa en Viena.

Cientos de niñas más son envenenadas con gas en nueve colegios de Irán

Teherán. Cientos de niñas fueron hospitalizadas ayer sábado después de ser envenenadas con gas en al menos nueve colegios de Irán, en medio de una oleada de envenenamientos en centros educativos femeninos en el país persa. Las autoridades y medios oficiales iraníes han confirmado envenenamientos este sábado en nueve colegios de otras tantas ciudades del país, pero grupos de activistas elevan la cifra de los centros educativos femeninos afectados hoy a 40. Al menos 27 alumnas de un colegio de la ciudad de Kavar, en el sur del país, fueron hospitalizadas tras sufrir náuseas y mareos, indicó a la agencia Tasnim el portavoz del Departamento de Educación provincial, Hamidreza Shabani.

China asegura que luchará "decididamente" contra la independencia de Taiwán

Pekín. China luchará "decididamente· contra la "independencia" de Taiwán y "en pro de la reunificación de la patria", según el informe de acción gubernamental que leyó hoy domingo el primer ministro saliente, Li Keqiang, durante la inauguración de la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo)."Tenemos que llevar a la práctica la estrategia del Partido Comunista (PCCh) sobre el tema de Taiwán, esto es, luchar decididamente contra su 'independencia' y en pro de la reunificación de la patria", dijo Li durante el discurso.

Aumentan heridos por protestas en Perú tras incendio de comisaria en el sur

Lima. El número de heridos en las protestas antigubernamentales de ayer sábado en la ciudad peruana de Juli (sur) subieron a 16, incluido un adolescente, en una jornada donde los manifestantes atacaron y quemaron la comisaría de la Policía Nacional de Perú (PNP) en esa localidad.La población de Juli reaccionó a la decisión de la Policía de dispersarlos con gases lacrimógenos lanzados desde helicópteros y un grupo se dirigió a la comisaría para atacarla con piedras y prenderle fuego.El Ejército también salió a las calles a controlar a los manifestantes, pero los militares fueron rodeados en una villa y atacados por algunos grupos.

Se eleva a siete la cifra de personas asesinadas en Honduras

Tegucigalpa. La cifra de muertos en un crimen múltiple registrado ayer sábado en Comayagüela, ciudad gemela de Tegucigalpa, la capital de Honduras, se elevó a siete, informó una fuente policial.El informante dijo a los periodistas que seis de las personas murieron acribilladas en la casa donde se encontraban, en la Primera Avenida de Comayagüela.Las víctimas, cuatro mujeres y tres hombres, fueron identificadas como Johana, Scarleth, Gaby y Yahaira Hernández; Manuel, Jorge Cerrato y Kevin Godoy, según el escueto informe oficial.

Trump confirma la fractura del Partido Republicano en foro hecho a su medida

Oxon Hill (EE.UU.),. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) confirmó ayer sábado la fractura del Partido Republicano en el discurso con el que clausuró la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en el que lanzó varios dardos contra compañeros de la formación política.Hasta ahora la CPAC había sido considerada el mayor encuentro anual de los conservadores en EE.UU., pero este año ha quedado reducida a un foro trumpista con ausencias de figuras de peso republicanas y esto quedó patente en las palabras de Trump.Afirmó que su formación estaba dominada, antes de que él llegara a la Casa Blanca, por "un grupo de frikis, neoconservadores, globalistas fanáticos de las fronteras abiertas y tontos...".

Un rayo causó incendio en tubería de combustible, con 17 muertos en Yakarta

Yakarta. Un rayo provocó la explosión y el posterior incendio en una tubería de combustible de la compañía estatal indonesia de energía Pertamina, en el norte de Yakarta, que causó al menos 17 muertos, 18 desaparecidos y 49 heridos de gravedad, informaron este sábado las autoridades. El responsable de bomberos del norte de la capital indonesia, Abdul Wahid, declaró a los medios que, según las primeras investigaciones, una tubería que transportaba combustible fue alcanzada por un rayo y estalló, lo que provocó el gran incendio, extinguido en la madrugada del viernes al sábado.

España garantizará por ley la paridad en los gobiernos y grandes empresas

Madrid. El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, anunció ayer sábado una ley para garantizar que se cumpla la paridad en los futuros gobiernos, sean del signo político que sean, y en la dirección de las grandes empresas, que deberán tener al menos un 40% de mujeres.Según la nueva norma, la dirección de cualquier empresa cotizada o entidad de interés público con más de 250 trabajadores y 50 millones de euros de volumen de negocio anual tendrá que tener un 40% de mujeres.

Acuerdo en la ONU sobre un tratado para proteger la altamar

Naciones Unidas, 4 mar. Los países de la ONU alcanzaron hoy domingo un acuerdo para establecer un tratado que proteja la altamar, un instrumento que se negociaba desde hace años y que expertos y organizaciones ecologistas consideran vital para salvar los océanos.El consenso llegó tras una maratoniana ronda de negociaciones que arrancó el pasado 20 de febrero y que tenía previsto su cierre para este viernes, pero que continuó durante toda la noche y la jornada del sábado, con más de 35 horas seguidas de discusiones, para limar las últimas diferencias.Entre otras cosas, el texto sienta las bases para el establecimiento de zonas marinas protegidas, lo que debe facilitar que se cumpla la promesa internacional de salvaguardar al menos el 30 % de los océanos para el año 2030.

"Everything Everywhere All at Once" lídera los premios Spirit rumbo al Óscar

Santa Mónica (EE.UU). El filme "Everything Everywhere All at Once" lideró los galardones de los Premios Spirit de cine independiente al ganar todas las categorías en las que estaba contemplada, en una ceremonia en la que superó al filme "Tár", su rival en los Óscar. La película de "Los Daniels" -Daniel Kwan y Daniel Sheinert- que retrata la transformación de una madre de familia llena de problemas a una heroína que atraviesa por un sinfín de multiversos, continúa su camino como la favorita de la temporada de premios.EFE

