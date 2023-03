Dodgers 8, White Sox 4

Chicago Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 37 4 9 4 Totals 38 8 14 7 Alberto ss 3 0 0 0 M.Betts 2b 2 2 1 1 Gnzalez ss 2 1 1 1 D.Avans lf 2 0 0 0 A.Vughn 1b 2 0 1 0 Freeman 1b 3 1 1 2 B.Ramos 3b 2 0 1 1 De.Mann 1b 2 1 2 1 Bnntndi lf 2 0 0 0 C.Tylor ss 3 0 1 0 Hmilton cf 3 0 0 0 J.Jones 2b 2 0 0 0 Jimenez dh 2 0 2 0 M.Muncy 3b 3 0 1 0 G.Shets dh 2 0 2 1 Hrnndez 3b 1 2 1 0 J.Brger 3b 3 0 0 0 Mrtinez dh 3 0 0 0 T.Tatum lf 1 0 0 0 Yu.Diaz dh 1 0 1 1 O.Colas rf 2 0 0 0 Peralta cf 3 0 1 0 Gnzalez rf 2 0 0 0 A.Pages cf 1 0 0 0 L.Grcia cf 2 0 0 0 A.Brnes c 3 1 2 1 Rmllard 1b 1 1 0 0 Mazeika c 1 0 0 0 Le.Sosa 2b 4 1 1 0 J.Otman lf 2 0 1 1 S.Rvero c 2 0 0 0 J.DLuca rf 2 0 1 0 C.Perez c 2 1 1 1 B.Zmmer rf 2 0 0 0 Wlliams ss 2 1 1 0

Chicago 000 000 400 - 4 Los Angeles 110 021 21(x) - 8

E_Ramos (2), Hernandez (2). DP_Chicago 1, Los Angeles 0. LOB_Chicago 8, Los Angeles 7. 2B_Gonzalez (2), Mann 2 (2), Muncy (1). 3B_Outman (1). HR_Betts (2), Freeman (3). SB_Williams (1).

IP H R ER BB SO

Chicago Giolito L, 0-1 2 3 2 2 0 3 Foster 1 1 0 0 0 1 Santos 1 1 0 0 0 0 Middleton 1 1 2 2 1 2 Cronin 1 3 1 1 0 0 Navarro 1 3 2 1 0 0 Peralta 1 2 1 1 0 2

Los Angeles Urias W, 1-1 4 3 0 0 0 1 Jackson H, 1 2 2 0 0 1 3 Gonzalez 1-3 4 4 4 1 0 De La Rosa H, 1 2-3 0 0 0 0 1 Phillips H, 2 1 0 0 0 0 1 Bickford 1 0 0 0 0 0

WP_Foster, Peralta.

Umpires_Home, John Bacon; First, Dan Bellino; Second, Charlie Ramos; Third, Chris Marco;.

T_2:38. A_9292