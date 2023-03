Dodgers 7, Royals 6

Los Angeles Kansas City ab r h bi ab r h bi Totals 36 7 11 6 Totals 41 6 14 6 Heyward cf 3 1 2 1 Wtt Jr. ss 3 1 2 0 B.Zmmer rf 0 0 0 0 S.Nwton ss 2 0 1 1 Thmpson lf 2 1 1 1 H.Dzier 3b 3 0 1 0 Ry.Ward lf 1 0 1 0 J.Means 3b 2 0 1 0 W.Smith c 3 0 0 0 M.Beaty 1b 3 0 0 0 Freitas c 1 1 0 0 J.Ngret rf 2 0 0 0 J.Otman dh 3 2 2 1 F.Reyes dh 3 0 1 1 Cartaya dh 1 1 0 0 C.Jnsen dh 2 0 0 0 M.Rojas ss 3 0 2 0 Olvares lf 2 0 2 0 Leonard ss 2 0 1 2 P.Bates lf 3 2 2 1 M.Busch 1b 3 0 1 0 M.Mssey 2b 3 1 1 2 De.Mann 1b 2 0 0 0 P.Wlson 2b 2 1 1 0 Wlliams 3b 3 0 0 1 F.Frmin c 1 0 0 0 J.Jones 2b 1 0 0 0 J.Reetz c 2 1 1 1 S.Dggar rf 2 0 0 0 D.Blnco rf 2 0 0 0 A.Pages cf 2 1 1 0 L.Prter 1b 2 0 0 0 M.Vrgas 2b 2 0 0 0 N.Eaton cf 2 0 0 0 J.Vivas 3b 2 0 0 0 G.Cross cf 2 0 1 0

Los Angeles 010 110 400 - 7 Kansas City 100 002 021 - 6

E_Smith (2), Reetz (1). DP_Los Angeles 0, Kansas City 0. LOB_Los Angeles 8, Kansas City 9. 2B_Thompson (1), Rojas (1), Leonard (1), Witt Jr. (1), Means (1), Reetz (2). 3B_Bates (1). HR_Heyward (2), Outman (1), Bates (1), Massey (1). SB_Freitas (1), Olivares (1). CS_Rojas (1). PO_Heyward.

IP H R ER BB SO

Los Angeles Pepiot 2 3 1 1 0 4 Graterol 1 1 0 0 0 2 Ferguson H, 2 1 1 0 0 0 1 Knack BS, 0-1 1 2-3 3 2 2 0 3 Leasure W, 1-0 1-3 1 0 0 0 1 Cyr 1 1 0 0 0 0 Kolarek 1 3 2 2 0 2 Yamamoto S, 1-1 1 1 1 1 0 2

Kansas City Greinke 3 3 1 1 1 3 Kowar 2 3 2 2 1 3 Snider 1 1 0 0 0 1 Del Rosario L, 0-1 1 3 4 4 2 0 Parrish 1 0 0 0 0 0 Willeman 1 1 0 0 1 2

HBP_by_Ferguson (Fermin), Willeman (Zimmer).

WP_Knack.

Umpires_Home, Brian Walsh; First, Mark Ripperger; Second, Jose Navas; Third, Ty Krauss;.

T_2:44. A_10435