Diamondbacks 6, Guardians 4

Arizona Cleveland ab r h bi ab r h bi Totals 31 6 7 6 Totals 32 4 7 4 Carroll lf 1 2 1 1 St.Kwan lf 3 0 1 1 J.Hager 3b 1 0 0 0 Rdrguez rf 2 0 1 0 A.Thmas cf 2 0 1 3 Rosario ss 3 0 0 0 Sanchez c 1 1 1 0 Jo.Tena ss 2 0 0 0 McCrthy rf 3 0 1 0 Ramirez 3b 1 1 1 1 Y.Munoz lf 1 0 1 0 Mrtinez 3b 2 0 1 0 E.Rvera 3b 4 0 0 0 Jo.Bell dh 4 0 1 1 P.Evans 1b 0 0 0 1 Viloria ph 1 0 1 1 Se.Beer 1b 4 0 0 0 Gimenez 2b 3 0 0 0 Vkovich rf 1 0 0 0 J.Brito 2b 1 0 0 0 K.Lewis dh 3 0 0 0 M.Znino c 2 0 0 0 D LSnts dh 0 0 0 0 Collins c 1 0 0 0 Cstillo 2b 3 1 1 0 Dav.Fry 1b 2 1 0 0 G.Mreno c 3 0 0 0 Naranjo 1b 1 0 0 0 Kennedy 2b 1 0 0 0 M.Pries rf 1 0 0 0 Perdomo ss 2 2 1 1 J.Lampe rf 2 0 0 0 Alxnder ss 1 0 0 0 M.Straw cf 0 1 0 0 P.Hlpin lf 1 1 1 0

Arizona 030 200 001 - 6 Cleveland 110 010 001 - 4

E_Fry (1). DP_Arizona 1, Cleveland 0. LOB_Arizona 8, Cleveland 10. 2B_Carroll (2), Castillo (1), Bell (1). 3B_Thomas (1). SB_Castillo (1). CS_Munoz (1). SF_Thomas, Evans, Ramirez. PO_Munoz.

IP H R ER BB SO

Arizona Bumgarner W, 1-0 3 2 2 2 2 0 McGough H, 1 1 0 0 0 0 1 Solomon H, 1 2 1 1 1 1 2 Martin H, 1 1 1 0 0 0 1 Martinez H, 1 1 1 0 0 2 3 Brice S, 1-1 1 2 1 1 1 2

Cleveland McKenzie L, 0-1 1 2-3 3 3 3 3 4 Diehl 1-3 0 0 0 1 0 Morgan 1 0 0 0 0 1 Battenfield 2 1 2 1 1 0 Allen 2 1 0 0 3 0 Knight 1 0 0 0 0 0 Baragar 1 2 1 1 0 0

HBP_by_Bumgarner (Pries, Straw).

WP_Martinez.

Umpires_Home, Edwin Jimenez; First, Mark Ripperger; Second, Alex MacKay; Third, Nestor Ceja;.

T_2:29. A_5936