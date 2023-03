Cubs 6, Rockies 5

Chicago Colorado ab r h bi ab r h bi Totals 39 6 13 6 Totals 38 5 11 5 Mdrigal 3b 3 1 2 0 Blckmon rf 3 0 0 0 Strumpf 3b 2 0 0 0 Dr.Romo c 2 0 0 0 Swanson ss 2 0 0 0 K.Brynt dh 2 1 1 1 Crwtrng cf 2 1 1 0 Goodman dh 2 0 1 0 Ia.Happ lf 3 0 1 1 McMahon 2b 3 1 1 1 Torrens c 2 0 1 0 Lavigne 1b 1 0 1 0 Mancini rf 3 2 2 1 Br.Ward pr 0 1 0 0 B.Davis lf 2 1 1 0 Morales 1b 1 0 0 0 Bllnger cf 2 0 0 0 C..Cron 1b 3 1 1 0 Da.Hill rf 2 1 2 1 C.Mntes 2b 1 1 0 0 Y.Gomes c 3 0 0 0 H.Cstro cf 3 0 1 0 A.Weber ss 2 0 1 1 Boswell cf 2 0 1 0 Da.Bote 2b 2 0 1 1 El.Diaz c 3 0 1 1 E.Qiroz 2b 2 0 1 1 Jo.Beck rf 0 0 0 0 M.Mrvis 1b 4 0 0 0 Fulford ph 1 0 0 0 Vlzquez dh 3 0 0 0 Montero 3b 3 0 0 0 Brnabel 3b 1 0 0 0 Yo.Daza lf 3 0 1 0 J.Hnnah lf 0 0 0 1 E.Tovar ss 3 0 1 0 Crreras ss 1 0 1 1

Chicago 010 110 003 - 6 Colorado 201 000 020 - 5

DP_Chicago 0, Colorado 1. LOB_Chicago 11, Colorado 10. 2B_Bote (2), Daza (1). HR_Mancini (1), Bryant (3), McMahon (1). SB_Bote (1), Ward (1).

IP H R ER BB SO

Chicago Smyly 2 6 3 3 0 2 Rodriguez 1 0 0 0 0 0 Fulmer 1 1 0 0 0 2 Hughes 1 0 0 0 1 1 Rucker 1 0 0 0 0 0 Little 1 0 0 0 0 1 Jensen 2-3 2 2 2 3 1 Reindl W, 1-0 1-3 0 0 0 0 0 Vargas S, 1-1 1 2 0 0 0 1

Colorado Gomber 3 3 1 1 1 3 Suter 1 1 1 1 2 0 Johnson BS, 0-1 2-3 2 1 1 2 2 Calvo 1-3 0 0 0 0 1 Seabold 3 2 0 0 0 5 Allen L, 0-1, BS, 0-1 1 5 3 3 0 1

Umpires_Home, Cory Blaser; First, Nick Mahrley; Second, Nate Tomlinson; Third, Brian Walsh; .

T_2:52. A_10124