Cubs 2, Angels 0

Los Angeles Chicago ab r h bi ab r h bi Totals 32 0 5 0 Totals 28 2 5 2 M.Mniak cf 3 0 1 0 Hoerner 2b 3 1 1 1 Todosio cf 1 0 0 0 E.Qiroz 2b 1 0 0 0 J.Adell lf 3 0 0 0 Ia.Happ lf 3 0 0 0 Barrera lf 1 0 0 0 Perlaza lf 1 0 0 0 Ja.Lamb 1b 3 0 0 0 Bllnger cf 2 0 0 0 T.Jones 1b 1 0 0 0 Da.Hill rf 1 0 0 0 K.Padlo 3b 3 0 1 0 E.Hsmer 1b 3 0 1 1 Jackson 3b 1 0 0 0 M.Mrvis 1b 1 0 0 0 M.Thiss c 2 0 1 0 P.Wsdom dh 2 0 1 0 Wallach c 1 0 0 0 Ed.Rios 3b 2 0 0 0 Cabbage dh 3 0 0 0 Strumpf 3b 1 0 0 0 Li.Soto ph 0 0 0 0 McKstry ss 2 0 0 0 Stfanic 2b 3 0 1 0 A.Weber ss 1 0 0 0 K.Paris 2b 1 0 0 0 Brnhart c 2 0 0 0 Phllips rf 3 0 0 0 D.Nunez c 1 0 0 0 Vlzquez ss 3 0 1 0 Tuchman rf 1 1 1 0 Alcntra cf 1 0 1 0

Los Angeles 000 000 000 - 0 Chicago 002 000 00(x) - 2

E_Lamb (1), Hill (1). LOB_Los Angeles 7, Chicago 5. 2B_Padlo (4), Tauchman (2). 3B_Moniak (1), Hoerner (1). SB_Stefanic (2). CS_Crow-Armstrong (2). PO_Crow-Armstrong.

IP H R ER BB SO

Los Angeles Detmers L, 1-1 2 1-3 0 1 1 2 3 Torres 2-3 2 1 1 0 1 Devenski 1 0 0 0 0 0 Moore 1 1 0 0 0 1 Erla 2 2 0 0 0 1 Mederos 1 0 0 0 0 1

Chicago Taillon W, 1-0 3 1 0 0 0 4 Thompson 1 0 0 0 0 1 Stout H, 1 1 1 0 0 0 2 Leiter Jr. H, 2 1 1 0 0 0 1 Neidert H, 1 1 1 0 0 0 1 Leeper H, 1 1 1 0 0 0 1 Correa S, 1-1 1 0 0 0 2 2

WP_Correa, Stout.

HBP_by_Torres (Bellinger).

Umpires_Home, Scott Barry; First, Lance Barrett; Second, John Bacon; Third, Chris Marco;.

T_2:14. A_16040