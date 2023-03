Ceccarelli, de admirador de Jacobs a batirlo en los 60 metros lisos

Roma, 5 mar. Samuele Ceccarelli, que arrebató este sábado la corona europea de los 60 metros lisos en pista cubierta (Estambul) a su compatriota Marcell Jacobs, ha pasado, a sus 23 años, de ser un admirador del gran velocista italiano, actual campeón olímpico en 100 metros lisos, a ser su competencia.

Ya es la segunda vez que Ceccarelli se impone a Jacobs en los 60 metros. En febrero, lo consiguió por primera vez en los campeonatos de Ancona (norte), cuando para el joven aspirante solo competir al lado del campeón ya era un sueño y ni si quiera se había planteado ganarle.

"Lo soñé (ganar a Jacobs), por supuesto. Estaba en excelentes condiciones, viniendo de una clara mejoría en las últimas carreras, quería dar lo mejor de mí sin dejarme influir por el hecho de que el campeón estaba a mi lado. En la pista, íbamos hombro con hombro y solo tenía en mente una cosa: que no se me podía escapar", declaró en una entrevista con 'Corriere della Sera' el pasado 21 de febrero.

Pero este sábado fue la confirmación de que Italia tiene entre sus filas una nueva perla de la velocidad, un atleta que vivió el éxito de Jacobs en Tokio 2021 desde su sofá, una hazaña que fue muy importante en su vida deportiva.

"No me lo podía creer. Tuve que esperar unos minutos para darme cuenta. Lo que consiguió Jacobs realmente me ha influido mucho", confesó este sábado en una entrevista con el mismo medio nada más proclamarse campeón de Europa.

"El oro olímpico de Marcell le dio al atletismo una resonancia y una motivación extra para todos nosotros, pero este es un deporte que requiere un compromiso absoluto. Si no tienes una dedicación total, no vas a ninguna parte", añadió.

Consciente de la importancia de Jacobs para la velocidad italiana, Ceccarelli puso en valor también la marca que consiguió Filippo Tortu en Madrid, convirtiéndose en el primer italiano en bajar de los diez segundos en los 100 metros.

"Estamos hablando de dos hazañas enormes: los 9"99 de Tortu en Madrid fueron un 'shock' para todos, Marcell campeón olímpico y luego doble oro con el relevo fue la confirmación de un despertar colectivo. El efecto dominó nos ha traído hasta aquí. La ola positiva todavía se siente", ponderó el velocista.

Ahora, el actual campeón de Europa de 60 metros en pista cubierta espera rentabilizar el éxito: "Si vinieran algunos patrocinadores, no me importaría. Espero que el resultado de Estambul siente las bases para poder continuar con el discurso del atletismo y convertirlo en algo aún más estructurado de lo que ya es".