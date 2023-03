Álex Palou: "Es un año un poco más fácil fuera de la pista"

Nacho García

St. Petersburg (EE.UU.), 6 mar. Álex Palou afronta su cuarta temporada en la IndyCar, que comienza este domingo en St. Petersburg (Florida, EE.UU.), con el reto de lograr su segundo título y la tranquilidad de saber que en esta ocasión no habrá polémicas fuera de la pista que le puedan desconcentrar.

"Es un año un poco más fácil fuera de la pista", reconoce a Efe el piloto español, quien se vio envuelto en una polémica de duplicidad de contrato a mitad de la pasada temporada.

Pregunta: Desde su triunfo en Laguna Seca han pasado seis meses. ¿Qué ha hecho en todo este tiempo?

Respuesta: Estuve haciendo bastante con McLaren F1. Tuvimos los test, algunas reuniones después. Tuve la mente más ocupada de lo normal. No hemos tenido tanto tiempo en el coche.

Mucho simulador, muchas reuniones con los ingenieros y con ganas de empezar.

P: ¿Tenía ganas de un año tranquilo después de la polémica del año pasado?

R: Sí. Al cien por cien. Es un año un poco más fácil fuera de pista. Dentro será igual de difícil, por el nivel que está cogiendo IndyCar con los equipos y los pilotos. Mentalmente será un poco menos estresante y me podré centrar en lo que pasa en la pista.

P: Son ya diez años ganando Team Penske o Chip Ganassi Racing en el campeonato por equipos. ¿Cree que se puede abrir un poco más el abanico a otros aspirantes?

R: Estaba sorprendido de ese dato. Cuando miras las carreras no siempre son sólo Penske y Ganassi. De hecho hay muchas clasificaciones y carreras urbanas que no son ninguno de estos dos equipos. Creo que se está abriendo bastante. Andretti y McLaren están apretando mucho.

P: Hay alrededor de diez pilotos candidatos al título...

R: Son muchos, incluso yo creo que hay más, porque sólo en Ganassi hay cuatro, en Penske hay tres, tres más en McLaren y no hemos puesto a nadie de Andretti. Siempre hay alguien nuevo que da la sorpresa, como lo hicimos en 2021. Nadie contaba con nosotros y acabamos ganando el campeonato.

Hay que estar alerta de todo el mundo. Las clasificaciones son muy ajustadas. Muchas cosas se deciden en las estrategias.

P: ¿Cómo se lleva que dentro del mismo equipo tenga rivales por el título?

R: Aquí se trabaja muchísimo con todo el equipo porque se entiende que, cuando tu compañero tiene toda la información y va más rápido, haces al equipo más fuerte. Por eso siempre tenemos algún coche ahí arriba.

Es difícil porque tienen las mismas herramientas que tú y, cuando no tienes el mejor día, hay alguien dentro del equipo que sí lo tiene.

P: ¿En qué tipo de circuito se siente más cómodo?

R: Me gustan más los permanentes. Es con lo que he crecido desde pequeño, donde me siento mejor y normalmente tenemos mejores resultados.

Sí es verdad que en urbanos le estamos cogiendo también el gusto y el año pasado hicimos dos podios. Ojalá venga la primera victoria en urbano este año. En los ovales me siento bien en las 500 Millas porque tenemos dos semanas de entrenos antes.

P: ¿Ser segundo en las 500 millas de Indianápolis es peor que en otro circuito?

R: Sí. En todas molesta ser segundo, pero esa carrera es la única que te cambia muchísimo el ser primero o segundo. Ganarla puede cambiar tu carrera deportiva. Intentaremos ir a por esa primera posición este año.

P: ¿Pesa más ganar el título de IndyCar o triunfar en Indianápolis?

R: En mi opinión, el título porque es después de un año, has sido el mejor durante 18 fines de semana. Las 500 Millas es la única carrera que te cambia la vida y que puede valer más que algunos campeonatos. Cuenta tanto la suerte y cosas que están fuera de tu control que pesa más mediáticamente que lo que siente el piloto.

P: Para que la gente ya no tenga dudas, ¿cuál es su vínculo exacto con McLaren en Fórmula Uno?

R: Básicamente soy piloto reserva, pero sólo cuando no coincide con IndyCar y sobre todo cuando mi temporada termina porque hay algunas carreras que podría hacer pero que no me daría tiempo de ir de Estados Unidos a la otra punta del mundo y volver.

Iré a alguna carrera durante la temporada y cuando acabe con la IndyCar estaré en todas las carreras apoyando por si hace falta.

P: Este año comienzan en el mismo fin de semana la Fórmula Uno y la IndyCar...

R: No es lo ideal. No sé si habrá sido porque la pista sólo tenía esta fecha o es cosa del campeonato, pero obviamente no es lo ideal para nosotros, menos con toda la atención que había este año. Pero al final las carreras son distintas, horarios diferentes, incluso a la gente del motor les va a encantar tener todo el día lleno de carreras. EFE

(vídeo)