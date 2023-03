Agustín Canapino: "Ojalá pueda mostrar que lo puedo hacer bien en IndyCar"

Nacho García

St. Petersburg (EE.UU.), 5 mar. El argentino Agustín Canapino ha llegado a la IndyCar por la vía más extraña, con una larga experiencia en turismos, hasta ser un 'novato' de 33 años que jamás se había subido antes a un monoplaza.

"No podía decir que no, me animé. Ricardo (Juncos) se arriesgó mucho conmigo y aquí estoy. Todo es nuevo y muy diferente", afirmó el piloto argentino a Efe.

Canapino, que se mostró esperanzado de poder "mostrar" su valía en la IndyCar, brilló este domingo en su primera prueba terminando en un muy meritorio duodécimo puesto en St. Petersburg (Florida, EE.UU.).

Pregunta: ¿Cómo se gestó esta aventura de venir a pilotar en la IndyCar?

Respuesta: Estaba corriendo en Super TC 2000 en Argentina. Me convocó Ricardo (Juncos). Fue un gran 'shock' porque es IndyCar nada más y nada menos. En mi vida hice autos de fórmula. Así que era un desafío más que gigante. Toda mi vida la hice así, de la nada, siempre desde abajo, se me fueron dando las oportunidades y esto es parecido. Me llega tarde, tengo 33 años, no soy un chico, pero más vale tarde que nunca.

P: Es usted el piloto de la parrilla que más se tendrá que adaptar por sus orígenes...

R: Es como manejar un triciclo o manejar un camión y la verdad es que es así. Una diferencia abismal con lo que yo hacía. Me está costando muchísimo, pero estoy mucho mejor de lo que imaginaba, de lo que todos esperaban. Estoy gratamente sorprendido por eso.

P: Si hay algo que a los demás no les viene bien es que entre la primera y la segunda carrera haya casi un mes. A usted, sin embargo, le viene genial para adaptarse mejor...

R: Sí, aparte que la segunda carrera es oval. Nunca anduve en un oval en mi vida, menos con IndyCar. (El piloto español) Álex Palou me dio un par de consejos que no fueron muy alentadores: que la primera prueba la pasas muy mal. Pero todos dicen lo mismo, que es muy difícil y cuesta tiempo acostumbrarse. Lo tomaré con calma, progresando despacio.

P: ¿Se ve compitiendo más arriba a medida que pasen las carreras?

R: Ojalá pueda mostrar que lo puedo hacer bien para que me den un segundo año. Porque ahí es donde realmente voy a poder pensar en buscar un top 10 o un top 5 en alguna carrera.

Pensarlo este año es muy utópico. No estoy lejos del top 20, que si puedo hacer uno en alguna carrera para mi ya es como ganar. Mi mayor desafío ahora es terminarla. Una carrera en IndyCar es muy duro, físicamente es tremendo, muy exigente y dura dos horas. Primero tengo que intentar terminar carreras y luego pensar en algún resultado digno.

P: ¿Qué tal ha sido el recibimiento con los otros dos pilotos hispanohablantes?

R: Muy bueno. A Álex yo lo admiro mucho, es un gran ídolo y un referente para mí. Le conozco de los simuladores, compartimos pistas virtuales a veces. Es muy amable, muy humilde. Es una gran persona, aparte de que es uno de los mejores talentos que hay en el mundo.

Y con (el mexicano) Pato O'Ward apenas crucé un par de palabras pero cuando me vio fue muy amable conmigo. Yo les veía por la tele y les veía muy lejanos para mí, como dioses. Compartir hoy un autódromo con ellos es vivir un sueño por más que yo sea mucho más viejo que ellos. Es un honor.

P: ¿Cómo les ve a nivel competitivo?

R: Son tremendos pilotos, pero es IndyCar. Estamos en la categoría más competitiva del mundo sin duda, la más exigente también, lo dicen los pilotos que vienen de Fórmula Uno. Imagina para mi que vengo del TC en Argentina. Ellos van a ser candidatos al título, esta categoría cambia mucho carrera tras carrera. Premia mucho la regularidad sobre la velocidad en una fecha.

P: ¿Cómo se va a seguir la IndyCar este año desde Argentina?

R: Hay una gran revolución en Argentina por suerte. A todos les pido que tengan expectativas reales. No vengo a hacer ningún milagro, me va a costar un montón. Además estoy en un equipo en crecimiento, en desarrollo.

P: Se debe sentir como Fernando Alonso en cuanto a la expectativa que está generando en su país...

R: Hay una pequeña diferencia entre Alonso y yo (risas).

Pero sí, ojalá sea un año que me permita quedarme en el tiempo para poder intentar buscar resultados. Pero eso me va a llevar años. No solamente estoy en IndyCar, que a todos los lleva mucho tiempo, sino que yo vengo de autos de turismo. Mi objetivo es mostrar que lo puedo hacer bien. Y si no lo puedo hacer y me tengo que ir este año, al menos me queda la experiencia de vida y volveré a mi país. EFE

