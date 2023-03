Simeone: "Estoy en paz, en el lugar donde quiero estar"

Madrid, 4 mar. Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, explicó este sábado, tras superar a Luis Aragonés como el técnico con más partidos de la historia del club con 613 encuentros, que está "tranquilo, en paz, en el lugar" donde quiere estar y recordó la final perdida de la Liga de Campeones en 2016 rememorando tres duelos de toda su trayectoria, "porque más cerca no se puede estar".

"El respeto a una persona eterna que será Luis para todos nosotros. Él estuvo donde estoy yo. Él sabe las dificultades, cómo tener que controlar los egos, cómo tener que convivir con las emociones de cada uno de los jugadores que tienes y que todos son importantes, y lo que necesita el club y lo que tenemos que representar al club, lo que tengo que hacerle llegar a la gente en cada conferencia, que no es fácil..."

"Estoy tranquilo, estoy en paz, estoy en el lugar dónde quiero, hago lo que me gusta, me ilusiona ver cuando el equipo se pone de pie en un momento difícil y apunta a seguir peleando hasta el final", valoró.

Simeone destacó la importancia de los "gestos" de Memphis, Griezmann, Carrasco o Morata en sus goles hacia él. "También las palabras de cada uno de los jugadores cuando fue terminando el partido. No es simple, no es fácil lograrlo. Cuesta mucho el día a día. Y todos quieren jugar. Todos queremos lo mejor para nosotros primero. Gestionar once años a distintos jugadores no es fácil. Me gusta, me ilusiona", remarcó.

Entre sus 613 partidos, le vienen a la cabeza la semifinal de la Liga de Campeones contra el Chelsea en Stamford Bridge, en 2013-14, con el triunfo por 1-3; el partido de Barcelona cuando se proclamó campeón de Liga en 2013-14 con un 1-1 en el Camp Nou... "Y la final que perdimos por penaltis (en 2016 contra el Real Madrid en San Siro), porque más cerca no se puede estar", dijo.

"Les pedí a los jugadores dos cosas antes: jueguen con pasión y con corazón, el talento lo tienen. Representaron de la mejor manera el partido, con una contundencia fantástica, porque son muy buenos. Entendieron cómo había que jugar el partido para hacer daño donde creíamos que podíamos hacer daño. Me quedo con el equipo, con la comunión, cómo interpretaron la sensibilidad de un partido importante para el entrenador", dijo.

El Atlético goleó 6-1 al Sevilla para reafirmar su crecimiento del Mundial en adelante, tras un primer semestre irregular. "El pensamiento siempre lo tuve, la confianza, siempre la he trabajado y lo que busco es seguir en la misma línea desde el día que llegamos, no movernos de lo que nos hizo fuertes, del partido a partido, entender que todas las temporadas no son iguales, que siempre hay dificultades y hay que saber salir de ellas. Después del Mundial, el equipo empezó a encontrarse muy bien consigo mismo y el estadio empieza de a poco a estar un poco más cerca", repasó.

"Todos hemos crecido. Se vuelve a ver un equipo reconocible, un equipo que la gente del Atlético de Madrid se siente identificada. Hay un compromiso para jugar a lo mismo. Cuando tienes un grupo que juega a lo mismo, es mucho más fácil", abundó.

Y habló de Antoine Griezmann: "Sin duda, yo quiero a la persona que es Griezmann, pero valoro muchísimo al futbolista. El beso era más para el futbolista, por su compromiso. Tuvo años maravillosos aquí, eligió irse, entendió que tenía que volver, hizo un gran esfuerzo para volver, como el club, le costó en su regreso encontrarse y con trabajo, dedicación, personalidad, liderazgo dentro del campo apareció ese momento y estamos hablando de un campeón del mundo. Tiene algo diferente. Y nosotros lo tenemos". EFE

id/plv