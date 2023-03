Sainz: Cuarto no es lo ideal, pero dadas las circunstancias no está mal

Redacción deportes, 4 mar. El español Carlos Sainz (Ferrari), que sale cuarto este domingo en el Gran Premio de Baréin, el primero del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Sakhir, que "cuarto no es lo ideal, ni lo que quería; pero" que "dadas las circunstancias, no está mal".

"Hemos ido poco a poco. Ayer no tuve un día muy limpio; y me faltaba preparación llegando a la 'cuali'; pero al final la vuelta me dio para hacer cuarto; que no es lo ideal, no es donde quieres estar; pero dadas las circunstancias, no está mal", comentó Sainz, de 28 años, con una victoria -en Silverstone (Gran Bretaña), el año pasado- y quince podios en la categoría reina.

"En líneas generales, me encontré bien; pero hay una curva en el segundo sector en la que perdía algo el tren trasero; aparte de en esa curva, me sentí bastante cómodo en el resto del circuito", manifestó Sainz, que el año pasado acabó segundo en Baréin, por detrás de su compañero monegasco Charles Leclerc, que sale tercero y junto al que arrancará desde la segunda fila -por detrás de los Red Bull del neerlandés Max Verstappen y del mexicano Sergio Pérez- este domingo.

"En el primer sector voy rápido", explicó Sainz al canal de televisión Dazn. "Luego, en el último también se me iba algo la parte trasera del coche; pero comparado con ayer, hemos dado un paso adelante", añadió.

"Sabemos que Ferrari degrada algo más (los neumáticos) que sus rivales; y será más difícil mañana. Pero iremos a por ello", manifestó Sainz este sábado en el circuito de Sakhir. EFE

arh