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Royals 12, Reds 6

4 Mar, 2023
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Kansas City Cincinnati
ab r h bi ab r h bi
Totals 40 12 14 10 Totals 38 6 11 6
Mlendez dh 2 1 1 2 K.Nwman dh 4 0 1 1
Emshoff dh 2 0 0 0 M.Trana dh 1 0 0 0
S.Perez c 3 0 0 0 W.Myers 1b 3 1 2 0
Cropley c 2 0 0 0 Nrthcut 1b 2 0 0 0
N.Prtto 1b 3 3 3 0 C.Pnder rf 3 0 0 0
Alxnder 1b 2 2 2 2 Hndrick rf 2 0 0 0
M.Duffy 3b 3 0 2 2 C.Csali c 3 1 1 2
N.Lftin 3b 2 0 0 0 Rbinson c 2 0 0 0
Camargo ss 3 0 1 0 J.Vsler 3b 3 0 1 0
J.Gzman ss 1 2 1 0 N.Marte 3b 2 0 0 0
K.Isbel cf 2 0 1 0 D L Crz ss 2 2 2 1
Ramirez cf 1 1 0 0 E.Arryo ss 1 0 1 0
Tolbert lf 3 1 0 0 N.Solak lf 3 1 1 1
Bradley lf 2 1 1 3 A.Cerda lf 1 0 0 0
Jo.Rave rf 3 0 0 0 A.Lopez 2b 2 0 0 0
Cstllno rf 2 0 0 0 J.Trres 2b 1 0 0 0
C.Dngan 2b 2 0 0 0 H.Ramos cf 2 1 2 1
McCllgh 2b 2 1 2 1 Hopkins cf 1 0 0 0
Kansas City 211 010 322 - 12
Cincinnati 212 010 000 - 6

E_Torres (1), Ramos (1). DP_Kansas City 0, Cincinnati 1. LOB_Kansas City 7, Cincinnati 8. 2B_Pratto (1), Alexander (1), Duffy (2), Isbel (1), McCullough (1), Ramos (3). 3B_Vosler (1), De La Cruz (1). HR_Melendez (1), Alexander (1), Bradley (2), Casali (1), De La Cruz (1). SB_Guzman (1), Ramirez (1), Tolbert (2), Dungan (1), McCullough (1), Arroyo (1). SF_Melendez.

IP H R ER BB SO
Kansas City
Heasley 2 6 3 3 1 2
Chapman BS, 0-1 1 3 2 2 1 3
Taylor 1 0 0 0 0 2
Castillo W, 1-0 2 1 1 1 1 3
Bowlan H, 2 2 1 0 0 0 3
Veneziano 1 0 0 0 0 1
Cincinnati
Overton 3 6 4 3 1 1
Stoudt BS, 0-1 2 2 1 1 1 4
Bracho H, 2 1 0 0 0 1 0
Sims L, 0-1, BS, 0-1 1 2 3 3 0 1
Diaz 1 2 2 2 0 3
Karcher 1 2 2 2 1 1

HBP_by_Sims (Guzman).

PB_Perez.

Umpires_Home, Malachi Moore; First, Dan Bellino; Second, Lew Williams; Third, Alex MacKay; .

T_. A_3002

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