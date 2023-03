Rays 14, Yankees 10

Tampa Bay New York ab r h bi ab r h bi Totals 44 14 16 13 Totals 37 10 13 10 Jo.Lowe rf 3 0 1 1 A.Volpe ss 4 1 1 0 T.Pters rf 2 1 0 0 B.Cwles 2b 1 0 0 0 Arzrena dh 3 1 0 0 Cabrera rf 3 1 1 3 R.Pinto dh 2 0 1 1 R.Duran c 2 0 0 0 Br.Lowe 2b 3 0 0 0 A.Rizzo 1b 3 0 1 0 R.Simon 2b 3 1 1 3 Chparro 1b 2 0 0 0 M.Mrgot cf 3 1 1 0 Dnldson 3b 3 0 1 0 K.Msner cf 2 0 0 0 Hardman 3b 1 1 1 0 L.Raley lf 2 1 1 1 O.Praza 2b 3 0 0 0 Jo.Qsar lf 2 0 0 0 Sweeney ss 1 1 1 2 Cu.Mead 3b 3 2 2 3 A.Hicks cf 2 1 1 1 Shenton 3b 2 1 1 0 Dmnguez cf 3 1 2 0 Tr.Gray ss 3 2 2 1 Trevino c 1 1 0 0 O.Bsabe ss 2 1 1 0 Florial rf 3 0 1 0 B.Gamel 1b 2 0 1 0 Calhoun dh 3 1 2 2 Mnzardo 1b 3 1 2 2 Bstidas dh 0 0 0 0 Ni.Dini c 1 0 0 0 R.Ortga lf 1 2 1 2 Collins c 3 2 2 1 Hrmsllo lf 1 0 0 0

Tampa Bay 031 114 004 - 14 New York 014 201 002 - 10

E_Duran (2). DP_Tampa Bay 3, New York 0. LOB_Tampa Bay 7, New York 6. 2B_Margot (1), Shenton (2), Gamel (1), Manzardo (1), Collins (1), Volpe (2). HR_Simon (1), Mead 2 (2), Gray (1), Cabrera (1), Sweeney (1), Hicks (1), Calhoun (1), Ortega (2). SB_Lowe (2), Dini (1).

IP H R ER BB SO

Tampa Bay Bradley 1 1 0 0 0 1 McKendry BS, 0-1 1 2-3 4 5 5 1 0 Brigden 1-3 0 0 0 0 0 Mercado 1 1 2 2 1 1 Bristo W, 1-0 1 1 0 0 0 0 Muller H, 1 1 3 1 1 1 0 Brewer H, 2 1 0 0 0 2 0 Heller H, 2 1 0 0 0 0 2 Burdi 1 3 2 2 0 1

New York Severino 2 2-3 2 3 3 1 6 McGarity 1-3 2 1 1 0 0 Loaisiga BS, 0-1 1 3 1 1 0 2 Weissert H, 1 1 1 1 1 0 0 Ramirez L, 0-1, BS, 0-1 1 2 4 4 2 1 Brito 2 2-3 5 4 2 0 2

HBP_by_Heller (Bastidas), Severino (Raley).

Balk_Heller, Ramirez.

Umpires_Home, Ryan Wills; First, Laz Diaz; Second, Vic Carapazza; Third, Adam Beck; .

T_2:56. A_9827