Rangers 11, Giants 7

San Francisco Texas ab r h bi ab r h bi Totals 34 7 10 7 Totals 33 11 12 10 Wde Jr. 1b 2 0 0 0 M.Smien 2b 2 1 1 0 Aldrete 1b 3 0 1 0 E.Duran 3b 2 2 1 0 Estrada ss 2 0 0 0 C.Sager ss 3 0 1 1 Arteaga ss 2 2 0 0 Ornelas ss 1 2 1 0 B.Sabol c 2 1 1 0 Na.Lowe 1b 2 0 0 0 Genoves c 2 2 1 0 D.Hrris 1b 1 1 0 1 Pscotty rf 3 0 2 2 A.Grcia rf 2 1 1 1 Gglotti rf 1 2 1 3 Hrnndez rf 2 1 0 0 Schmitt 3b 3 0 1 2 Jo.Heim c 2 1 1 1 Alvarez 3b 0 0 0 0 Sa.Leon c 2 1 1 2 H.Ramos lf 3 0 0 0 Grssman lf 2 0 1 3 Wlliams lf 1 0 0 0 Thmpson lf 1 0 0 0 W.Wlson 2b 2 0 0 0 Jo.Jung 3b 2 0 1 0 Glwenke 2b 1 0 0 0 L.Acuna 2b 2 0 1 0 L.Matos cf 3 0 1 0 Frazier dh 2 0 1 1 Meckler cf 1 0 1 0 J.Fscue dh 1 0 0 0 A.Thmas dh 2 0 1 0 Taveras cf 3 1 1 0 Toribio ph 1 0 0 0 E.Crter cf 1 0 0 0

San Francisco 100 003 030 - 7 Texas 021 052 10(x) - 11

E_Arteaga (1), Duran (2), Heim (1). DP_San Francisco 0, Texas 2. LOB_San Francisco 5, Texas 8. 2B_Sabol (3), Piscotty (1), Semien (2), Ornelas (3), Frazier (1). HR_Gigliotti (1), Leon (1). CS_Piscotty (1). SF_Harris, Heim, Grossman.

IP H R ER BB SO

San Francisco Manaea L, 0-1 2 2-3 4 3 3 0 4 Bermudez 1-3 0 0 0 0 0 Llovera 1 1 0 0 0 1 Tillo 1-3 3 5 5 4 0 Gavin 2-3 0 0 0 1 0 Delaplane 1 2 2 2 2 2 Duron 1 2 1 1 0 2 Gates 1 0 0 0 0 2

Texas Hearn 1 2 1 1 0 0 Sborz W, 1-0 1 0 0 0 1 2 Kennedy H, 1 1 1 0 0 0 0 Cody H, 1 1 0 0 0 0 1 Robert H, 1 1 0 0 0 0 1 Littell 1 3 3 3 2 0 Church 1 1 0 0 0 3 Anderson 1 2 3 3 1 0 Brewer 1 1 0 0 0 3

HBP_by_Anderson (Alvarez).

WP_Bermudez.

Umpires_Home, Nic Lentz; First, Paul Clemons; Second, Tom Hanahan; Third, Lew Williams;.

T_2:48. A_4175