Quique Llopis y Kevin Sánchez, a las semifinales de 60 vallas

Redacción deportes, 4 mar. Los valencianos Quique Llopis y Kevin Sánchez lograron su pase a las semifinales de los 60 vallas del Europeo de pista cubierta de Estambul (Turquía), en las que no estará el francés Pascal Martinot-Lagarde, cuádruple medallista en anteriores campeonatos continentales bajo techo.

Llopis, vigente campeón de España de 60 metros vallas en pista cubierta con récord nacional (7.48), llegó a este Europeo tras completar una buena temporada en cuanto a resultados en pista cubierta, con victorias en el mitin de Valencia, la prueba del circuito oro de World Athletics en Karlsruhe (Alemania) y el Campeonato de España en Madrid.

En la primera ronda clasificatoria en Estambul, Llopis ganó su serie con 7.63, el segundo mejor tiempo de todos los participantes solo por detrás del suizo Jason Joseph (7.61).

"No quería forzar por cansancio y tampoco quería arriesgar. En la final sí habrá que hacerlo porque la final estará muy cara. Me he encontrado muy bien, prefería ir alto, sin tocar valla, pero en las semifinales iré a tope. Las sensaciones son buenas", dijo Llopis, al término de la prueba.

Kevin Sánchez, que entró en la convocatoria para este Europeo debido a la baja por lesión de Asier Martínez, se metió en las semifinales por tiempos pese a ser sexto de su serie con 7.77.

"Me noté muy bien en la carrera. Hemos entrado muy justos, corrí hasta el final, y estar aquí es un sueño", confesó.

El único español que no logró meterse en las semifinales fue Daniel Cisneros, que, con 8.24, fue último de su serie y último de los treinta participantes en la ronda clasificatoria.

"Me veo capacitado para pasar a semifinales pero el juego de las vallas es así. Algunos se pueden enganchar, me ha tocado a mí y he sido más torpe. Pido perdón porque he hecho madrugar para nada. Peor no se puede hacer", dijo Cisneros en TVE.

En la categoría femenina, la barcelonesa Xènia Benach no pasó de ronda a semifinales al concluir la primera carrera en quinta posición con 8.17, muy lejos de los 7.88 de la neerlandesa Nadine Visser, mejor marca de las treinta participantes.

"He salido con los apoyos un poco lentos, he intentado remontar, pero cuando no sales bien, malo", admitió Xènia al terminar la prueba.