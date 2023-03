Padres 5, Diamondbacks 4

San Diego Arizona ab r h bi ab r h bi Totals 32 5 9 5 Totals 31 4 6 3 T.Lopes ss 3 0 1 1 K.Marte 2b 1 0 0 1 Mendoza ss 1 0 1 0 Kennedy 2b 1 1 0 0 Tts Jr. rf 3 0 0 0 J.Rojas 3b 3 1 1 0 Lberato lf 2 1 1 0 P.Evans 3b 1 0 0 0 Ro.Odor 2b 2 0 0 1 Grr Jr. lf 4 0 0 0 J.Witte 3b 1 0 0 0 Dzenack lf 1 0 0 0 Cmpsano c 4 1 1 2 C.Wlker 1b 3 0 2 0 Da.Dahl cf 4 1 1 0 Sanchez c 2 0 1 1 B.Dixon 3b 2 1 0 0 Lngoria dh 2 0 0 0 N.Cdeno 2b 1 0 0 0 Dl stll dh 2 0 0 1 A.Rivas 1b 3 1 1 1 P.Smith rf 1 1 1 0 Ornelas rf 0 0 0 0 Ti.Tawa rf 1 0 0 0 R.Rvelo dh 2 0 1 0 C.Kelly c 2 0 0 0 P.Tcker dh 1 0 0 0 English 1b 0 0 0 0 Kohlwey lf 2 0 1 0 A.Thmas cf 4 0 0 0 Mrtrlla 1b 1 0 1 0 Perdomo ss 2 1 1 0 J.Lwlar ss 1 0 0 0

San Diego 000 030 020 - 5 Arizona 010 000 300 - 4

DP_San Diego 0, Arizona 3. LOB_San Diego 6, Arizona 10. 2B_Ravelo (2). HR_Campusano (1). SB_Lopes (2), Rivas (1). SF_Marte, Del Castillo.

IP H R ER BB SO

San Diego Knehr 2 2 1 1 3 2 Suarez 1 1 0 0 1 1 Hader 1 0 0 0 0 1 Wilson H, 1 1 0 0 0 0 0 Stammen H, 1 1 0 0 0 0 0 Avila BS, 0-1 2-3 3 3 3 2 0 Poppen W, 1-1 1 1-3 0 0 0 1 0 Carlton S, 1-1 1 0 0 0 0 0

Arizona Pfaadt 3 1 0 0 1 4 Familia 1 0 0 0 0 1 Chafin BS, 0-1 2-3 2 3 3 3 1 Frias 1-3 0 0 0 0 1 Castro 1 0 0 0 0 0 McAllister 1 2 0 0 0 0 Nelson L, 0-1, BS, 0-1 1 2 2 2 0 1 Ginkel 1 2 0 0 1 0

HBP_by_Knehr (Rojas), Chafin (Odor).

Umpires_Home, Bill Miller; First, David Arrieta; Second, Matthew Brown; Third, Austin Jones; .

T_. A_12023